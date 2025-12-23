EE.UU persigue un tercer tanquero venezolano para robar petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que Washington persigue un tercer tanquero venezolano para «incautarlo». Sus declaraciones se producen después de que EE. UU. en un acto de piratería ya robara dos petroleros venezolanos.

En respuesta a una pregunta sobre si Estados Unidos había capturado un tercer tanquero venezolano, el inquilino de la Casa Blanca afirmó que la nación norteamericana lo interceptará. “De hecho, lo estamos persiguiendo”, confirmó.

De acuerdo con sus palabras, el petrolero está siendo perseguido porque “procedía de un lugar equivocado”. “Procedía de Venezuela y fue sancionado”, agregó.

Venezuela bajo el asedio de EE. UU.

Desde agosto pasado, EE.UU. mantiene el mayor despliegue militar de las últimas décadas en las aguas del Caribe, con presencia sostenida de activos navales y aéreos. En un primer momento, Washington justificó esta operación bajo el argumento del supuesto combate al narcotráfico, al responsabilizar, sin presentar pruebas, al Gobierno del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, de contribuir a ese delito.

Con el paso de los meses, la narrativa oficial de Washington ha experimentado un giro previsible. Tal como había denunciado el Gobierno venezolano, el supuesto foco en el narcotráfico ha dado paso a un discurso abiertamente centrado en el control y la apropiación ilegal de los recursos energéticos del país suramericano, en un contexto de creciente presión económica y amenazas de uso de la fuerza.