Donald Trump le advierte al presidente colombiano Gustavo Petro que "tenga cuidado con lo que hace"

El presidente Trump arremetió contra el presidente colombiano Gustavo Petro el lunes, advirtiéndole que "más le vale andarse con cuidado".

23 de diciembre de 2025.-"Tiene que andarse con cuidado porque tiene fábricas de droga. Producen cocaína en Colombia", declaró Trump a los periodistas en Mar-a-Lago tras el anuncio de la construcción de nuevos buques de la Armada. "Más le vale andarse con cuidado porque produce cocaína y la envían a Estados Unidos desde Colombia".

"Amamos al pueblo colombiano. Yo amo al pueblo colombiano", dijo el presidente. "Pero su nuevo líder es un alborotador y más le vale andarse con cuidado. Más le vale cerrar esas fábricas de cocaína. Hay al menos tres fábricas importantes de cocaína. Sabemos dónde están".

Trump hizo este comentario en respuesta a una pregunta sobre las críticas de Petro a Estados Unidos por exigir a Venezuela que devuelva todos los activos que confiscó en el pasado a las compañías petroleras estadounidenses.

"Texas es un territorio que fue invadido. No se vendió. Al igual que California y todo el sur de Estados Unidos", declaró Petro el fin de semana.

Las tensiones han aumentado entre ambos líderes, quienes se encuentran en dos extremos del espectro político. Petro es el primer líder de izquierda en la historia reciente de Colombia. Esto ocurre en medio de una creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, a medida que continúan los decomisos de petroleros en el Caribe.

Trump impuso sanciones a Petro y a sus familiares en octubre.