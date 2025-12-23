Embajador de Rusia en Venezuela califica de «veneno podrido» fake news de AP: “Cuanto más valiente y digna es la resistencia, más infame es la agresión”

El embajador de la Federación de Rusia en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdasárov, emitió un fuerte mensaje en su cuenta X en respaldo a la Nación Bolivariana y también en respuesta al reciente Fake News de la agencia Associated Press (AP) donde afirmó que Rusia "evacuó a su personal diplomático" en Caracas.

En ese sentido, el diplomático ruso calificó las campañas de desprestigio como un «veneno podrido» que busca dañar la asociación estratégica entre Rusia y Venezuela.

Asimismo, el representante ruso exaltó la determinación del pueblo y el Gobierno venezolano frente a las presiones internacionales. Enfatizó: «En cuanto es más valiente y digna la resistencia, es más cobarde e infame la agresión«. Destacó que la dignidad de Venezuela es la mejor respuesta ante cualquier injerencia.

La embajada reiteró que la alianza entre Rusia y Venezuela se mantiene firme. Ambos países proyectan un futuro de mayor integración política y económica.