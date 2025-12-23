Seguridad Nacional de Estados Unidos publica video generado por IA de un San Nicolás arrestando y deportando inmigrantes

23 de diciembre de 2025.-Mientras las festividades navideñas se apoderan de Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha publicado un nuevo video con Papá Noel como protagonista, instando a los inmigrantes indocumentados a autodeportarse y evitar su lista de malos, informó Seguridad Nacional y El Correo de Nueva York.

El departamento de inmigración de EE. UU., en una publicación en X, ha pedido a los inmigrantes indocumentados que se autodeporten usando la aplicación CBP Home y obtengan una bonificación de salida.

Kristi Noem anuncia un incentivo navideño de $3,000 La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció el lunes 22 de diciembre de 2025 un incentivo navideño de $3,000 para los inmigrantes indocumentados, a quienes el ICE llama "extranjeros ilegales", para que se autodeporten de regreso a casa antes del 31 de diciembre de 2025.