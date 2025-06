Una ola de calor se extiende por el sur de Europa

28 de junio de 2025.- En Italia, 17 ciudades están desde el sábado en alerta roja, tanto en el norte, como Milán, Bolonia y Turín, como en el sur, sobre todo Nápoles y Palermo, donde se esperan temperaturas máximas de 39 ºC. En Roma, el termómetro ya marcaba 30 ºC a las 10H00 [08H00 GMT] y se espera que las temperaturas suban hasta los 37 ºC, según las previsiones. La ola de calor golpeará aún más fuerte el domingo, con 21 ciudades en alerta roja.



Algunas regiones, como Liguria y Sicilia, promulgaron ordenanzas que prohíben el trabajo al aire libre durante las horas de mayor riesgo, y los sindicatos hacen campaña para extender la prohibición a otras regiones. El calor ya provocó un aumento del número de llamadas de emergencia en la última semana, informó la agencia Ansa.



"Intento no pensar en ello, pero bebo mucha agua y nunca me quedo quieta, porque entonces es cuando te da una insolación", declaró el viernes en Venecia a AFPTV Sriane Minà, una estudiante italiana. Los científicos alertan desde hace años del impacto del cambio climático en las olas de calor, sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más intensos y frecuentes.



- España, en primera línea -



En España, varias regiones se encontraban el sábado en alerta naranja, la segunda más importante, por las altas temperaturas. Los termómetros podrán llegar hasta los 42 ºC en algunos puntos, advirtió la Agencia Estatal de Meteorología española (AEMET). La peor parte del episodio se espera inicialmente para el domingo y, con mayor incertidumbre, el lunes, cuando los termómetros podrían superar los 40 ºC en el suroeste del país y en algunas zonas del noreste.



"Se espera que se superen los 42 ºC en el entorno del Guadalquivir, Guadiana y Tajo, sin descartarlos en el Ebro", indicó la AEMET en el aviso especial que emitió el viernes sobre la ola de calor.



A la fuerte sensación de calor contribuye igualmente que las aguas del mar que bañan la Península y Baleares "superan los 26 °C: cifra récord para estas fechas, propia de mediados de agosto", resaltó la AEMET en su cuenta de X. España está en primera línea del cambio climático y los últimos tres años fueron los más cálidos de su serie histórica, con varias olas de calor y récords de temperatura.



En Portugal, dos tercios del país estarán el domingo en alerta naranja, con 42 °C previstos en Lisboa y riesgo máximo de incendios. El riesgo se multiplica también en Francia, donde el mercurio alcanzará los 35 ºC en al menos dos tercios del país el domingo y el lunes.



- Noches "muy desagradables" -



Tristan Amm, meteorólogo de Météo-France, advirtió que habrá noches "muy desagradables" con temperaturas que no bajarán de 20 ºC. La ola de calor afectó el sábado por segundo día consecutivo al sur del país, antes de extenderse hacia el norte, aumentando el riesgo de incendios. Se espera que dure al menos hasta el martes.



La causa de este nuevo pico en Francia es una "cúpula de calor". Este mecanismo se asemeja a un anticiclón grande y potente que forma una especie de tapa que bloquea el aire de las capas bajas, impidiendo la entrada de perturbaciones, mientras lo calienta progresivamente. En Marsella, en el sur del país, el Ayuntamiento anunció que las piscinas municipales serán gratuitas y publicó un mapa de lugares públicos con aire acondicionado.



En Niza, también en el sur, la ciudad anunció que se distribuyeron cerca de 250 ventiladores portátiles "en las dos últimas semanas" a colegios y personas mayores aisladas.

