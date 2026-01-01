Rusia se aferra a la versión de un ataque a la residencia de Putin pese al escepticismo de Occidente

El presidente ruso Vladimir Putin gesticula mientras habla con militares rusos que participan en la guerra de Ucrania en su residencia cerca de Moscú, 1 de enero de 2024 -Sputnik

01-01-26.-Moscú ha seguido reivindicando el ataque de un dron ucraniano a la residencia de Putin el miércoles, en lo que Kiev, la UE y funcionarios estadounidenses han considerado un medio para interrumpir las conversaciones de paz dirigidas por Estados Unidos.

Moscú volvió a insistir el miércoles en sus afirmaciones sobre un supuesto ataque ucraniano con un dron contra la casa de campo del presidente Vladímir Putin, en lo que los aliados han descrito como un aparente intento de obstaculizar las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos para poner fin a la guerra total contra Rusia.



En el último intento de respaldar las afirmaciones del Kremlin, el Ministerio de Defensa ruso hizo público un vídeo en el que supuestamente se ve un avión no tripulado derribado que, según afirma, Kiev lanzó contra la residencia de Putin en Nóvgorod durante la noche del lunes.



El vídeo muestra un avión no tripulado dañado que yace en la nieve en una zona boscosa por la noche, junto a lo que parece ser un miembro enmascarado del personal militar ruso que habla sobre el UAV mientras las imágenes muestran primeros planos del avión no tripulado y sus partes internas.



En otro segmento de la filmación, dos militares rusos enmascarados sentados en el interior de un vehículo militar afirman que "en la noche del 29 de diciembre, se intentó atacar con un UAV de tipo avión en el territorio de una instalación protegida".



No se aportaron pruebas que confirmaran que el supuesto ataque con drones tuvo lugar cerca de la residencia de Putin. 'Euronews' no pudo verificar de forma independiente la autenticidad de las imágenes ni el lugar donde fueron filmadas.



El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, descartó inicialmente aportar más pruebas para respaldar las afirmaciones de Moscú, declarando el martes: "No creo que sea necesario aportar ninguna prueba".



"Sin ruidos ni explosiones", dicen los residentes de Valdai

La residencia de Putin, también conocida como Dolgiye Borody o "Barbas Largas", está situada cerca de la ciudad de Valdai, cuyos residentes dijeron a los medios de comunicación nacionales que no fueron testigos de ningún signo de un ataque con drones. "Esa noche no hubo ruidos, ni explosiones, ni nada", declaró un residente al medio 'Mozhem Obyasnit'. "Si hubiera ocurrido algo así, toda la ciudad estaría hablando de ello".



El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó el lunes que en un supuesto ataque ucraniano con drones participaron 91 aviones no tripulados de largo alcance. "Tales acciones temerarias no quedarán sin respuesta", declaró Lavrov a la agencia de noticias Interfax, afirmando que la postura negociadora de Moscú cambiaría a continuación.



Lavrov no aclaró si Putin estaba presente en la residencia durante el supuesto ataque. Las cifras del ministro de Exteriores ruso contradicen el informe oficial del Ministerio de Defensa ruso, que afirmó en un primer momento que sus fuerzas derribaron un total de 89 drones ucranianos durante la noche del lunes, 18 de ellos en la región de Nóvgorod.



Según los informes, la casa de campo de Putin en Valdai, refugio vacacional de altos funcionarios desde la época soviética, está protegida por importantes instalaciones de defensa antiaérea, entre ellas al menos una docena de baterías tierra-aire.



Distracción deliberada

Kiev rechazó inmediatamente las afirmaciones de Moscú sobre el ataque. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, respondió a las afirmaciones de Moscú calificándolas de "otra mentira de la Federación Rusa".



"Está claro que ayer tuvimos una reunión con (el presidente de EE.UU., Donald) Trump, y está claro que para los rusos, si no hay escándalo entre nosotros y EE.UU., y estamos progresando, para ellos es un fracaso", declaró Zelenski en una conversación con periodistas el lunes por la tarde. "Ellos no quieren poner fin a esta guerra, sólo son capaces de ponerle fin a través de la presión sobre ellos. Estoy seguro de que buscaban razones", añadió.



Desde entonces, varios funcionarios europeos y estadounidenses se han hecho eco de la opinión de Zelenski de que, al insistir en el supuesto atentado contra Putin, Moscú está haciendo descarrilar deliberadamente las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos, que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha impulsado activamente en las últimas semanas.



El miércoles, la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, acusó a Rusia de promover "afirmaciones infundadas", tachando la acusación de "distracción deliberada". "Moscú pretende descarrilar el progreso real hacia la paz de Ucrania y sus socios occidentales", escribió Kallas en X.



Un día antes, el embajador de EE.UU. ante la OTAN, Matthew Whitaker, también puso en duda las acusaciones de Rusia, afirmando que le gustaría ver en su lugar a los servicios de inteligencia estadounidenses. "No está claro si realmente ocurrió", dijo Whitaker en una entrevista para 'Fox Business'.



"Me parece una falta de delicadeza estar tan cerca de un acuerdo de paz, Ucrania realmente queriendo llegar a un acuerdo de paz, y luego hacer algo que sería visto como imprudente o no útil", añadió Whitaker.



Ucrania y sus aliados han acusado anteriormente a Moscú de dar largas intencionadamente a cualquier acuerdo de alto el fuego o de paz, mientras el Kremlin seguía repitiendo sus exigencias maximalistas como requisito previo para que progresen las conversaciones.



Merz advierte de una guerra híbrida

El lunes, el Kremlin dijo que Putin informó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del supuesto ataque ucraniano durante la llamada y que esto llevó al cambio de posición de Moscú en las negociaciones anunciado por Lavrov, informaron los medios estatales rusos.



Preguntado por el supuesto ataque más tarde el lunes, Trump, que habló con la prensa en Florida junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo: "No me gusta, no es bueno".



"Es un periodo de tiempo delicado, no es el momento adecuado. Una cosa es ser ofensivo... y otra atacar su casa", añadió el presidente estadounidense. "Estaba muy enfadado por ello".



Interrogado sobre si Washington disponía de datos de inteligencia que corroboraran las afirmaciones de Moscú, Trump dijo: "Bueno, ya lo averiguaremos. Dices que quizá el ataque no ocurrió, también es posible, supongo". "Pero el presidente Putin me dijo esta mañana que sí ocurrió".



Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, acusó este miércoles a Rusia de perseguir una guerra híbrida contra Europa en su discurso de Año Nuevo. "En Europa se está librando una guerra terrible, que supone una amenaza directa para nuestra libertad y nuestra seguridad. Sin embargo, Rusia prosigue su guerra de agresión contra Ucrania con una intensidad que no ha disminuido", declaró Merz.



"Y no se trata de una guerra lejana que no nos preocupe. Al fin y al cabo, cada vez vemos más claro que la agresión de Rusia formaba y forma parte de un plan dirigido contra toda Europa". "Alemania también se enfrenta a diario a sabotajes, espionaje y ciberataques", añadió.