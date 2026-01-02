Fuerza Aérea de Ucrania derriba 86 drones lanzados por Rusia en ataque nocturno

Credito: Web

02-01-26.- La Fuerza Aérea de Ucrania derribó 86 drones lanzados por Rusia contra territorio ucraniano en la noche del jueves a este viernes en un ataque nocturno en el que las fuerzas rusas utilizaron 116 de esos sistemas.



Según informó en Telegram la Fuerza Aérea de Ucrania, los drones derribados fueron neutralizados en el norte, sur y este del territorio ucraniano, donde se registraron 27 impactos en 23 puntos del país invadido por Rusia.



Las fuerzas rusas utilizaron drones modelo Shahed, de tecnología iraní, Gerbera y de otros tipos, precisó el mensaje de la Fuerza Aérea de Ucrania.



"El ataque aéreo fue repelido por la aviación, fuerzas de misiles antiéreos y guerra electrónica, unidades de drones y grupos de fuego móvil de las fuerzas defensivas ucranianas", abundó el parte castrense.

