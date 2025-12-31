Primazol aclara causas del incendio en Maracaibo y detalla el impacto en sus almacenes de resina PET

La empresa desmintió rumores tras confirmar que un desperfecto eléctrico originó el siniestro el pasado 24 de diciembre. No se reportaron víctimas, pero las pérdidas materiales son de consideración.

MARACAIBO – Tras el voraz incendio que alarmó a la capital zuliana durante las festividades navideñas, la empresa Primazol emitió un comunicado oficial para esclarecer los hechos. Según el reporte técnico, el siniestro ocurrido el pasado 24 de diciembre fue provocado por un desperfecto eléctrico en el sistema de cableado de su almacén principal en Maracaibo.

La organización fue enfática al señalar que el evento "en ningún sentido está relacionado con lo que han afirmado rumores y desinformaciones en redes sociales", aclarando que se trató de un accidente fortuito que, afortunadamente, solo dejó daños materiales.

¿Qué es Primazol y cuál es su función industrial?

Para comprender el alcance del evento, es necesario precisar que Primazol no es una planta de manufactura final. Según aclaró la directiva, la empresa se dedica exclusivamente a la importación, almacenamiento y distribución de materias primas para la industria.

A diferencia de otras fábricas en la zona, Primazol no produce envases ni productos terminados; funciona como un eslabón logístico vital que suministra los insumos necesarios para que otras empresas nacionales puedan operar.

El papel de la resina PET en el siniestro

El comunicado detalla que el fuego se originó específicamente en el área de almacenamiento de resina PET.

¿Qué es la resina PET? El Polietileno Tereftalato (PET) es un tipo de plástico de la familia de los poliésteres, ampliamente utilizado en la industria para la fabricación de envases de bebidas, recipientes de alimentos y fibras textiles. Es un material derivado del petróleo que, aunque es altamente reciclable y seguro para el consumo humano, posee una carga térmica considerable.

Dificultad del combate: Primazol explicó que la ubicación del foco inicial, situado en la parte posterior de los racks (estanterías industriales) de almacenamiento, dificultó el acceso rápido de los bomberos al origen de las llamas, lo que permitió que el fuego se propagara con celeridad por el material plástico.

Labores de recuperación

Actualmente, la empresa mantiene operaciones ininterrumpidas para la remoción de escombros y el retiro del material remanente, cumpliendo con los protocolos de seguridad ambiental y bajo la supervisión de los organismos competentes.

Primazol extendió un agradecimiento público a los cuerpos de seguridad y prevención que atendieron la emergencia, entre ellos los Bomberos de San Francisco, Maracaibo y Aeronáuticos, así como a las direcciones de Protección Civil y las alcaldías locales, cuya intervención fue crucial para confinar el incendio y evitar que se extendiera a zonas adyacentes.