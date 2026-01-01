Venezuela se mantiene alerta ante posibles saboteos y a amenazas de Donald Trump contra el país Credito: Agencias

CARACAS / ENERO 2026 – En el marco de un despliegue especial de inteligencia y contrainteligencia, las fuerzas de seguridad de la República Bolivariana de Venezuela han efectuado la detención de varios ciudadanos de nacionalidad estadounidense presuntamente vinculados a planes de desestabilización. Estas acciones ocurren en un momento de máxima alerta, tras el recrudecimiento de la campaña de asedio militar y económico impulsada por la administración de Donald Trump. Una de las fuentes, el NYT, titula esta información con lo siguiente: Venezuela detiene a estadounidenses en medio de la creciente presión de EE. UU.

Detalles de las detenciones y cargos

De acuerdo con fuentes oficiales y reportes confirmados por funcionarios familiarizados con los casos, entre los detenidos se encuentran tres ciudadanos con doble nacionalidad (venezolano-estadounidense) y dos ciudadanos estadounidenses sin vínculos previos conocidos con el país.

A diferencia de la narrativa de "persecución política" que intenta proyectar Washington, las autoridades venezolanas han enfatizado que los detenidos enfrentan cargos penales legítimos. Las investigaciones preliminares sugieren que estos individuos estarían implicados en actividades de vigilancia no autorizada y logística para posibles actos de sabotaje contra infraestructura crítica, cumpliendo con la retórica de "intervención directa" que Trump ha reiterado en sus recientes discursos.

Redoblamiento de la vigilancia interna

Ante las constantes amenazas de ataques terrestres y operaciones encubiertas anunciadas desde la Casa Blanca, el Gobierno Bolivariano ha implementado una estrategia de "escudo interno". Este plan busca:

Neutralizar células mercenarias: Evitar incursiones similares a las fallidas operaciones de años anteriores.

Protección de servicios básicos: Reforzar la vigilancia en plantas eléctricas, refinerías y centros de distribución de agua.

Control fronterizo y migratorio: Detectar ingresos irregulares de agentes extranjeros bajo fachada de turistas o trabajadores humanitarios.

El doble rasero de la administración Trump

Analistas internacionales y sectores sociales han cuestionado la "hipocresía diplomática" del expresidente Donald Trump. Mientras Washington critica los arrestos legales de sus ciudadanos en Venezuela —quienes cuentan con el debido proceso judicial—, su administración ha sido señalada por perseguir y criminalizar a cientos de migrantes venezolanos en el exterior.

Un caso que ha generado indignación internacional es el de los jóvenes venezolanos secuestrados y encarcelados en el CECOT (Centro de Confinamiento de la Corrupción y el Terrorismo) en El Salvador, bajo políticas de persecución que carecen de justificación judicial y violan los derechos humanos más elementales. Esta contradicción pone de manifiesto que la preocupación de Trump no es la justicia, sino el uso de sus ciudadanos como piezas de ajedrez político para justificar su hostilidad contra Caracas.

Venezuela inicia el 2026 bajo una postura de "tolerancia cero" ante cualquier intento de vulnerar su soberanía. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha reiterado que, si bien el país está abierto al diálogo diplomático, no permitirá que agentes extranjeros utilicen el territorio nacional para orquestar ataques que pongan en riesgo la vida del pueblo venezolano.