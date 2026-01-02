Sudeban publicó el calendario de los feriados bancarios de este 2026

02-01-26.-La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) republicó en sus redes el calendario de los días feriados correspondientes a este año 2026, instrumento que regula la operatividad del sistema financiero nacional.

El cronograma establece los días en los que las entidades no prestarán servicio en taquillas ni oficinas, aunque se mantendrá el acceso a operaciones electrónicas.

Asimismo, este calendario se publica de conformidad con lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de las Instituciones del Sector Bancario, que rige el esquema de funcionamiento del sistema bancario nacional en todo el país.

Esta información debe ser difundida a los usuarios de acuerdo con la normativa establecida por el Ejecutivo nacional.

Este año, la banca nacional tendrá 22 días de asueto, de los cuales nueve serán feriados nacionales y 13 bancarios.

Entre las fechas destacadas figuran Año Nuevo (1.º de enero), Carnaval (16 y 17 de febrero), Semana Santa (2 y 3 de abril), Día del Trabajador (1.º de mayo) y Batalla de Carabobo (24 de junio).

Igualmente serán feriados en la banca los días del Natalicio del Libertador (24 de julio), Día de la Resistencia Indígena (12 de octubre), Nochebuena (24 de diciembre), Navidad (25 de diciembre) y Fin de Año (31 de diciembre).

Los feriados bancarios incluyen celebraciones religiosas y tradicionales como el día de Reyes, la Divina Pastora, San José, Corpus Christi, San Pedro y San Pablo, la Virgen de Coromoto, San José Gregorio Hernández, la Virgen de Chiquinquirá y la Inmaculada Concepción, indica una nota del canal oficial VTV.