Confirman 88 excarcelaciones de detenidos tras violencia poselectoral 2024 (+Comunicado)

El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario informó este jueves sobre las excarcelaciones de 88 ciudadanos privados de libertad por su participación en los hechos de violencia e incitación al odio posteriores a la jornada electoral del 28 de julio de 2024.



A través de un comunicado, se detalla que la decisión se enmarca en el proceso de revisión integral de causas, instruido por el presidente de la República, Nicolás Maduro, mediante el cual «el Estado venezolano evalúa de manera individual cada situación y adopta, conforme a la Ley, medidas cautelares, como parte de una política de justicia con enfoque humanista y de preservación de la paz».



«Pese al contexto de permanente asedio contra la Nación, el Estado venezolano garantiza a las personas privadas de libertad un trato digno, el respeto a sus derechos humanos y la atención integral, reafirmando el compromiso del Gobierno Bolivariano de actuar en defensa de la estabilidad, la justicia social y la soberanía nacional», añade el texto.