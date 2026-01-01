El primer alcalde musulmán de Nueva York, Zohran Mamdani, asume el cargo

Zohran Mamdani se convirtió en alcalde de la ciudad de Nueva York poco después de la medianoche del jueves, marcando un momento inédito con una ceremonia de investidura discreta celebrada en lo profundo de Manhattan. El demócrata, que a sus 34 años es el alcalde más joven de la ciudad en generaciones, asume el cargo como una de las figuras políticas más observadas de Estados Unidos.

La procureure générale de New York, Letitia James fait prêter serment au maire élu Zohran Mamdani sous le regard de son épouse Rama Duwaji, le jeudi 1er janvier 2026, á New York. © Amir Hamja, AP

Zohran Mamdani juró el cargo en una estación de metro clausurada en Manhattan. Fue investido como el primer alcalde musulmán de la mayor ciudad de Estados Unidos, colocando su mano sobre un Corán al prestar juramento.

"Este es verdaderamente el honor y el privilegio de toda una vida", dijo Mamdani en un breve discurso.

La ceremonia, administrada por la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, aliada política del nuevo alcalde, tuvo lugar en la antigua estación City Hall, una de las primeras paradas del metro de la ciudad, conocida por sus impresionantes techos abovedados.

En su primer discurso como alcalde, Mamdani afirmó que la antigua estación era un "testimonio de la importancia del transporte público para la vitalidad, la salud y el legado de nuestra ciudad", al tiempo que anunciaba el nombramiento de su nuevo comisionado del Departamento de Transporte, Mike Flynn.

Luego cerró con una sonrisa: "Muchas gracias a todos, ahora los veré más tarde", dijo, antes de subir por una escalera.

Mamdani volverá a jurar el cargo más tarde, en una ceremonia pública más solemne en el Ayuntamiento a la 1:00 p. m., que será administrada por el senador estadounidense Bernie Sanders, uno de sus referentes políticos. A continuación, la nueva administración ha anunciado una fiesta pública en un tramo de Broadway conocido como el "El Cañón de los héroes", famoso por sus desfiles con lluvia de confeti.

El nuevo alcalde inicia ahora uno de los cargos más exigentes de la política estadounidense, bajo una intensa atención nacional.

Además de ser el primer alcalde musulmán de la ciudad, Mamdani es también el primer líder de origen surasiático y el primero nacido en África. Con 34 años, es asimismo el alcalde más joven que ha tenido Nueva York en generaciones.

Durante una campaña que convirtió la "asequibilidad" en una palabra clave en todo el espectro político, el socialista democrático prometió un cambio transformador, con políticas destinadas a reducir el costo de vida en una de las ciudades más caras del mundo. Su programa incluyó guarderías gratuitas, autobuses gratuitos, un congelamiento de los alquileres para alrededor de un millón de hogares y un programa piloto de supermercados gestionados por la ciudad.

Pero también deberá enfrentarse a las responsabilidades menos visibles de la Alcaldía: gestionar la basura, la nieve y las ratas, además de cargar con las críticas por retrasos en el metro y baches en las calles.

Mamdani nació en Kampala, Uganda, hijo de la cineasta Mira Nair y del académico y autor Mahmood Mamdani. Su familia se mudó a Nueva York cuando él tenía siete años, y creció en una ciudad posterior al 11 de septiembre, donde los musulmanes no siempre se sentían bienvenidos. Se convirtió en ciudadano estadounidense en 2018.

Trabajó en campañas políticas para candidatos demócratas en la ciudad antes de postularse a un cargo público, ganando en 2020 un escaño en la Asamblea estatal para representar parte de Queens.

Mamdani y su esposa, Rama Duwaji, dejarán su apartamento de un dormitorio con alquiler regulado en los distritos exteriores para mudarse a la residencia oficial del alcalde en Manhattan.

Hereda una ciudad en recuperación tras años de lenta salida de la pandemia de Covid-19. La delincuencia violenta ha vuelto a niveles previos a la pandemia, el turismo se ha recuperado y el desempleo ha caído a cifras anteriores al Covid. Sin embargo, persisten profundas preocupaciones por los altos precios y el aumento de los alquileres.

Mamdani también deberá lidiar con el presidente republicano Donald Trump. Durante la campaña, Trump amenazó con retener fondos federales a la ciudad si Mamdani ganaba y llegó a sugerir el envío de la Guardia Nacional a Nueva York. Más tarde, sin embargo, sorprendió al invitar al demócrata a la Casa Blanca para una reunión cordial en noviembre.

"Quiero que haga un gran trabajo y lo ayudaré a hacerlo", dijo Trump.

Aun así, es casi seguro que las tensiones resurjan, dadas sus profundas diferencias políticas, especialmente en materia de inmigración .

Mamdani también enfrenta escepticismo y oposición de algunos sectores de la comunidad judía de la ciudad por sus críticas al gobierno de Israel .

Desde su victoria electoral, el nuevo alcalde y su equipo han pasado semanas preparando la transición, rodeándolo de figuras experimentadas que han trabajado dentro o junto al gobierno municipal. Entre ellas, lograron convencer a la comisionada de policía de la ciudad, Jessica Tisch, de permanecer en su cargo, una decisión que ayudó a calmar los temores del sector empresarial sobre posibles cambios radicales en la estrategia policial.