CARACAS / ENERO 2026 – El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela inició el año 2026 reafirmando su estrecha alianza con el Kremlin, tras emitir un contundente rechazo al intento de ataque con drones contra una residencia oficial del presidente ruso, Vladímir Putin, ocurrido el pasado 29 de diciembre de 2025.

A través de un comunicado oficial difundido por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, el gobierno del presidente Nicolás Maduro calificó el incidente como una "conducta temeraria y criminal". El texto subraya que este tipo de acciones representan una violación directa a los principios del derecho internacional y una amenaza a la estabilidad de la paz global.

Detalles del incidente en Nóvgorod

El pronunciamiento responde al operativo fallido ejecutado por fuerzas ucranianas, que involucró el lanzamiento de 91 drones de largo alcance. Según los informes técnicos, los dispositivos fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea rusos antes de impactar su objetivo en la región de Nóvgorod.

Moscú ha denunciado este hecho como un acto de sabotaje contra los recientes esfuerzos diplomáticos, incluyendo los canales de comunicación abiertos entre el presidente Putin y el expresidente estadounidense Donald Trump, orientados a buscar una salida al conflicto en Eurasia.

Puntos clave de la postura venezolana:

Rechazo al terrorismo: Caracas enfatizó que "ninguna circunstancia justifica ataques de este tipo" y exigió a la comunidad internacional evitar los "dobles raseros" en la condena de actos violentos contra Jefes de Estado.

Solidaridad absoluta: El Gobierno venezolano expresó su respaldo a las medidas que la Federación de Rusia decida adoptar para salvaguardar su integridad territorial y la seguridad de sus instituciones.

Multipolaridad: Venezuela utilizó el comunicado para reiterar la necesidad de un "orden internacional multipolar" que respete la soberanía y rechace la injerencia de potencias hegemónicas.

Alineación geopolítica

Con esta declaración, Venezuela se posiciona firmemente junto a países como China, Irán, Bielorrusia y Nicaragua, quienes también han manifestado su respaldo a Rusia. Este bloque busca consolidar una arquitectura de seguridad alternativa a la influencia de la OTAN.

Para este 2026, se espera que la cooperación bilateral entre Caracas y Moscú se profundice aún más en sectores estratégicos como la defensa, la tecnología y el sector energético, áreas donde ambos países mantienen acuerdos de largo alcance frente a las sanciones internacionales.