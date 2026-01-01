Reportan nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela en el inicio de 2026



Caracas, 1 de enero de 2026. — En un inicio de año marcado por la persistente crisis política, organizaciones no gubernamentales (ONG) informaron este jueves sobre la excarcelación de al menos 87 ciudadanos que permanecían detenidos tras las protestas postelectorales de 2024.

Liberaciones en Tocorón y Aragua

Desde tempranas horas de este 1º de enero, familiares y defensores de derechos humanos se concentraron a las afueras del Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón). El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) confirmó a través de sus canales oficiales que madres y allegados reportaron la salida de un nuevo grupo de detenidos.

"La mañana de este 1º de enero, familiares reportaron nuevas excarcelaciones de presos políticos desde la cárcel de Tocorón. Es un alivio tras meses de injusta detención", señaló la organización.

Segunda ola de excarcelaciones en una semana

Este movimiento se suma a una serie de liberaciones que comenzaron a finales del año pasado. El pasado 25 de diciembre de 2025, las autoridades gubernamentales anunciaron la liberación de 99 personas bajo medidas cautelares. No obstante, organizaciones como el Foro Penal, que mantiene un registro riguroso de la situación carcelaria política, indicaron que solo pudieron verificar de forma directa 61 de esos casos.

Con este nuevo grupo de 87 personas, la cifra de excarcelados en la última semana asciende a 186 prisioneros liberados, aunque los activistas advierten que la mayoría sale bajo medidas de presentación y prohibición de salida del país, lo que no implica una libertad plena ni el cierre de los procesos judiciales.

A pesar de estos avances, las cifras globales siguen siendo importante. Se estima que cientos de personas —incluidos adolescentes, activistas y ciudadanos que protestaron en julio de 2024— permanecen bajo custodia del Estado en cárceles de máxima seguridad como Tocuyito y Tocorón.

La comunidad internacional y organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantienen su exigencia de una libertad "irrestricta y sin condiciones" para todos los detenidos por motivos políticos en Venezuela.

Familiares y organizaciones esperan que sean liberados y entregados a sus familias los presos que aún se mantienen bajo las rejas.