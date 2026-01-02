El bolívar termina 2025 casi seis veces más débil que un año atrás

Referencial Credito: Web

02-01-25.-El bolívar cerró 2025 con una depreciación acumulada superior al 470% frente al dólar oficial, en un año marcado por un deterioro sostenido del tipo de cambio y sin episodios de estabilidad prolongada. Según las cotizaciones del Banco Central de Venezuela (BCV), la tasa pasó de 52,02 bolívares por dólar el 2 de enero a 298,14 bolívares el 30 de diciembre, en una trayectoria de debilitamiento continuo mes tras mes.



La comparación interanual ilustra con claridad la magnitud del ajuste: a finales de diciembre de 2024, el dólar oficial cotizaba en 51,93 bolívares. Con los 298,14 bolívares actuales, el tipo de cambio es 5,7 veces mayor, lo que significa que el bolívar vale casi seis veces menos que un año atrás.



El año estuvo definido por incrementos sucesivos, con varios meses de variaciones abruptas que concentraron la mayor presión cambiaria. Abril registró la depreciación más pronunciada del período (+24,5%), seguido de octubre (+21,6%), en un patrón que se intensificó en el segundo semestre. Ningún mes mostró apreciación.

