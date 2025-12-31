Pareja venezolana fallecen en accidentes diferentes con 17 horas de diferencia en Tenerife

Adrián, de 28 y Orimar, de 34 años Credito: Web

31-12-25.-El pasado viernes 26 de diciembre, a las 6 de la tarde: Orimar, de 34 años de edad, muere al estrellar su moto contra un autobús en una autopista del sur de esa ciudad de Tenerife. Luego el sábado 27 de diciembre, a las 11.36 am: su novio, Adrián, de 28 años, muere en una carretera de la misma zona, al ser atropellado por un conductor ebrio.



Orimar y Adrián, eran venezolanos, descendientes de canarios. Los dos habían emigrado muy jóvenes a Canarias (ella a los 9 años, él a los 18), amaban las motos y a los animales. Pertenecían a un club de motorizados de la ciudad con los que hacían largos paseos. Y ambos fallecieron en accidentes parecidos, con apenas 17 horas de diferencia.



Adrián murió de manera fortuita. Algunos piensan que decidió partir después de la muerte de Orimar, pero los hechos desmienten esa teoría. Iba a casa de Orimar a alimentar a sus mascotas, tres gatos y un perro, que no habían comido desde que ocurrió el trágico accidente en el que murió su dueña. No pudo llegar porque en la carretera TF-65, según el parte policial, un conductor ebrio se saltó una señal y lo arrolló. Los paramédicos intentaron reanimarlo pero fue infructuoso.



Ese conductor, un español de 63 años de edad, dio positivo en alcohol y drogas. Había sido imputado varias veces antes por manejar en estado de embriaguez. Actualmente está detenido.



Orimar había hecho un curso de auxiliar de veterinaria y Adrián se dedicaba a la cría de halcones y también era mecánico de motocicletas y automóviles.



Finalmente, se supo que la joven pareja se conoció en las excursiones en moto y llevaban dos años de novios.