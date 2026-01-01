(VIDEO) Seguidores de Navalny desvelan palacio de Putin en Crimea

01-01-26.-El Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK) creado por el fallecido opositor ruso Alexei Navalny e ilegalizado por las autoridades rusas, publicó este martes (30.12.2025) información sobre un nuevo palacio atribuido al presidente ruso, Vladimir Putin, esta vez en la anexionada península de Crimea. La publicación llega un día después de que Moscú acusara a Ucrania de atacar una residencia del presidente ruso. Se trata de un lujoso palacio de más de 9.000 metros cuadrados con una casa para invitados de más de 5.000 metros cuadrados."Este inmueble secreto milagrosamente fue pasado por alto por la sociedad, pero nosotros lo hallamos, demostramos que es de Putin", afirmó FBK en su portal oficial, en el que publicó un vídeo de la investigación. Según los seguidores de Navalni, este palacio, valorado en 127,6 millones de dólares, está ubicado en el cabo Aya, al sur de Crimea, y aunque pertenece oficialmente a una sociedad anónima, su diseño cumple explícitamente los requisitos del Servicio Federal de Protección, encargado de proteger al presidente ruso.Una 'dacha' de YanukovichEl palacio fue erigido en un terreno que en la época soviética acogió un sanatorio, utilizado por las víctimas del accidente de Chernovil, y en 2007 fue comprado por la familia del expresidente ucraniano, Viktor Yanukovich, para erigirse una casa de campo. Tras la anexión de Crimea el gobernador prorruso de Sebastopol, Serguéi Meniailo aseveró que este terreno sería entregado a las autoridades rusas para construir un sanatorio, pero posteriormente las tierras pasaron bajo control de la Dirección de asuntos presidenciales de Rusia.Según el FBK, el inmueble pasó a propiedad de compañías dirigidas por Yuri y Borís Kovalchuk, allegados al presidente ruso, que ampliaron las obras considerablemente. Los seguidores de Navalni publicaron planos arquitectónicos y fotos del palacio, que cuenta con una sala de 233 metros cuadrados, dormitorios de 154 y 183 metros cuadrados y una bañera de mármol, además de piscina, sala de cine, y otros lujos.A principios de 2021 el líder opositor ruso Alexéi Navalny denunció que Putin poseía un palacio valorado en más de 1.000 millones de dólares y regalado por la élite corrupta de Rusia, en Guelendzhik, a orillas del mar Negro. A raíz de la difusión del video, visto por cerca de cien millones de usuarios de YouTube, y a pesar de los desmentidos, cientos de miles de rusos salieron a las calles para protestar por la detención de Navalny y contra la corrupción del presidente ruso.*DW con información de efe, fbk