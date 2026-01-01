EEUU sigue su agresión contra Venezuela al sancionar empresas y buques chinos por operar en el sector petrolero

EEUU sigue su asedio a Venezuela y países aliados con más sanciones a buques chinos Credito: Agencias

En su continuada agresión contra Venezuela y tras los actos de piratería contra petroleros en el Caribe, EEUU «sancionó» a cuatro empresas y buques chinos por «operar en el sector petrolero venezolano», informó este miércoles el Departamento del Tesoro.

Las entidades y buques sancionados fueron incluidos en la lista de los llamados Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés), de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Las empresas sancionadas, todas con sede en China, son Aries Global, Corniola, Krape Myrtle y Winky International. Entretanto, los buques petroleros incluidos en la lista SDN, vinculados con esas compañías, son Della y Valiant, con bandera de Hong Kong; así como Nord Star, de Panamá, y Rosalind, de Guinea.

El Departamento del Tesoro justificó la medida alegando, nuevamente sin presentar prueba alguna, que algunos de los buques «forman parte de la flota paralela que presta servicios a Venezuela».

«El Departamento del Tesoro seguirá aplicando la campaña de presión del presidente Trump sobre Venezuela», amenazó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

EEUU ya desde hace varios meses mantiene desplegada una fuerza militar significativa frente a las costas de Venezuela y realiza bombardeos contra lanchas en el Caribe, que han dejado más de 80 personas muertas, intentando justificar sus acciones hostiles y unilaterales como parte de la lucha antidrogas.

Washington ha señalado al presidente de la República, Nicolás Maduro, sin pruebas ni sustento, de liderar un supuesto cártel del narcotráfico, cuya existencia no ha sido reseñada por ningún organismo internacional de lucha contra el tráfico de drogas.

El jefe de Estado ha calificado de manera reiterada las maniobras de la Casa Blanca como una campaña de desprestigio para justificar cualquier cosa contra Venezuela. En esa línea, denunció que esta estrategia busca manchar la imagen del país y a la revolución como pretexto para las agresiones, algo que han hecho muchas veces.

Asimismo, Maduro alertó que el objetivo real de EEUU es un cambio de régimen para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasíferas de Venezuela.

El pasado 23 de diciembre, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebró una reunión de emergencia, tras la petición de Venezuela, que ha denunciado la escalada de agresiones de EE.UU. en su contra.

El representante permanente de Caracas ante la ONU, Samuel Moncada, denunció que las acciones de EEUU representan «la recolonización de Venezuela, la reconquista de todo el continente». «Estamos ante la masiva violación de todo el derecho internacional y una moral e indecorosa propuesta que nosotros no podemos aceptar», precisó.

La posición venezolana fue respaldada abiertamente por Rusia, cuyo representante permanente ante la ONU, Vasili Nebenzia, advirtió que Moscú tiene «todos los motivos para creer que lo que en la actualidad está haciendo EE.UU. contra Venezuela no es una acción puntual: se trata de una intervención que podría convertirse en un modelo para futuras acciones militares contra otros Estados latinoamericanos».

Además, China, Colombia, Brasil, México, Nicaragua y Cuba manifestaron su apoyo a Caracas.