Cierre de la Francisco de Miranda por gran fiesta de Fin de Año en Altamira

Chacao invita a la llegada del año nuevo en la Plaza Altamira Credito: Agencias

La Plaza Francia será el epicentro de la celebración este 31 de diciembre con la presentación de la Billo’s Caracas Boys. Las autoridades desplegarán un operativo de seguridad y anunciaron restricciones viales desde este martes.

CARACAS – El municipio Chacao se prepara para despedir el 2025 por todo lo alto. La Alcaldía informó que, con motivo de la tradicional celebración de Fin de Año, se procederá al cierre total de la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la Plaza Francia de Altamira, desde las 8:00 p. m. de este martes 30 de diciembre hasta las 6:00 a. m. del jueves 1 de enero de 2026.

La medida de restricción vehicular, que aplica en ambos sentidos de la vía, responde a las labores de montaje de las tarimas y la logística técnica necesaria para garantizar la seguridad de los miles de asistentes que se esperan en este espacio público.

Un cartel musical para el recuerdo

El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, extendió una invitación formal a todos los caraqueños para sumarse a esta actividad gratuita que iniciará a partir de las 7:00 p. m. del miércoles 31 de diciembre.

La velada contará con una oferta musical diseñada para todas las generaciones, destacando la presencia de:

La Billo’s Caracas Boys: La orquesta más emblemática de las festividades venezolanas, encargada de entonar los clásicos que marcan la transición al nuevo año.

Sinamaica la Gaita: Para mantener viva la tradición zuliana que define la Navidad en el país.

Alfredo "El Criollo": Aportando el toque bailable para cerrar el ciclo del 2025.

Seguridad y recomendaciones

Para este evento, se ha dispuesto un despliegue especial de seguridad que contará con funcionarios de PoliChacao, Salud Chacao y Protección Civil, con el objetivo de resguardar a las familias que tradicionalmente eligen Altamira para escuchar las campanadas y el conteo regresivo hacia el 2026.

Las autoridades municipales exhortaron a los conductores a tomar previsiones y utilizar vías alternas para evitar el congestionamiento en las zonas adyacentes a la Plaza Francia durante este miércoles.

Para muchos ciudadanos, recibir el año bajo el obelisco de la Plaza Francia representa un símbolo de renovación y esperanza, permitiendo que quienes no viajan o prefieren el ambiente comunitario puedan disfrutar de un espectáculo de altura en un entorno seguro, refieren las autoridades de la Alcaldía.