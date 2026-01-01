Tragedia en Año Nuevo en Suiza: Explosión en Crans-Montana deja 40 muertos y un centenar de heridos

Crans-Montana, Suiza. Una tragedia empañó la celebración de Año Nuevo en Suiza. Una violenta explosión, seguida de un incendio, arrasó con "Le Constellation", un exclusivo bar ubicado en la estación de esquí de Crans-Montana, dejando un saldo preliminar de 40 personas fallecidas y un centenar de heridos.

El siniestro ocurrió a la 1:30 de la madrugada, hora local. Las autoridades investigan el incidente como un accidente, siendo la hipótesis principal que fue ocasionado por los fuegos artificiales utilizados durante la Nochevieja.

El jefe de policía del cantón de Valais, Frederic Gisler, confirmó la gravedad de la situación a la prensa local. "Nuestro recuento es de unos 100 heridos, los más graves, y desgraciadamente se presume que hay decenas de personas muertas", declaró Gisler.

Los heridos más graves han sido trasladados a hospitales de Sion, Lausana, Ginebra y Zúrich para recibir atención especializada. Las autoridades han habilitado una línea de ayuda para los familiares de las víctimas.

Stéphane Ganzer, jefe de seguridad del cantón de Valais, añadió que algunas de las víctimas mortales y heridos son de nacionalidad extranjera, lo que ha generado una respuesta consular internacional. La investigación sobre las causas exactas del estallido sigue en curso.