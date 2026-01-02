Observatorio de Prisiones: "La persecución judicial no cesa" tras excarcelaciones

02-01-26.-El Observatorio Venezolano de Prisiones afirmó que no se puede hablar de un «sistema de justicia pleno» con presos políticos. «La libertad no debe ser una concesión a cuentagotas, es un derecho. Exigimos al régimen de Nicolás Maduro que otorgue libertad plena a todos los presos políticos»El Observatorio Venezolano de Prisiones se refirió a las excarcelaciones que se produjeron este 1 de enero, y aseveró que «la persecución judicial no cesa» contra este grupo de presos políticos, debido a las medidas cautelares que deben enfrentar.«Familiares consultados por el Observatorio Venezolano de Prisiones cuentan que la mayoría de los jóvenes tiene régimen de presentación cada 30 días. La persecución judicial no cesa, el Estado solo cambia la modalidad de la restricción de libertad», señaló el OVP en una publicación.Según los comités de Madres en Defensa de la Verdad y por la Libertad de Presos Políticos, la mayoría de las excarcelaciones se produjeron durante la madrugada de este 1 de enero en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, un centro donde fue recluida buena parte de los detenidos poselectorales de 2024.El Foro Penal también reportó la libertad de dos personas, entre ellos Jonathan Torres, de la cárcel de El Rodeo I, ubicada en el estado Miranda.«Mientras existan personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, no podemos hablar de un sistema de justicia pleno. La libertad no debe ser una concesión a cuentagotas, es un derecho. Exigimos al régimen de Nicolás Maduro que otorgue libertad plena a todos los presos políticos», afirmó el Observatorio.Esta medida se suma a las 69 y 71 excarcelaciones ocurridas previamente el pasado 25 de diciembre de 2025, de acuerdo con cifras de los comités y organizaciones de derechos humanos. El Ministerio de Servicio Penitenciario aseveró que se tramitaron 99 liberaciones con medidas cautelares.