Aerolinea American Airlines cancela todos su vuelos y se declara en Bancarrota

2 de enero de 2026.-Junto con los cierres repentinos de aerolíneas comerciales, como Play y Blue Islands, varias aerolíneas chárter y fraccionadas también se declararon en bancarrota en 2025.Verijet, con sede en Florida, y la aerolínea chárter de Montana, Corporate Air, iniciaron procedimientos de bancarrota simultáneamente en octubre, mientras que Kenai Aviation, con sede en Alaska, les siguió tan solo unas semanas después, con un cierre total de operaciones en noviembre, informó Finanza.com.

La aerolínea chárter conectaba aeropuertos como Anchorage y Fairbanks con comunidades más pequeñas en Kenai, Homer y Seward. "Necesitamos capital, necesitamos socios, necesitamos un salvavidas", escribió su propietario, Joel Caldwell, en noviembre.

"Ese inversor está ahí, solo tenemos que encontrarlo". Tres años después de cancelar todos sus vuelos, Jet It se declara en bancarrota bajo el Capítulo 7.

La última aerolínea en declararse en bancarrota bajo el Capítulo 7 es Jet It, con sede en Greensboro. Aunque la aerolínea que alguna vez realizó vuelos chárter y fraccionados no ha operado desde que cerró todas sus operaciones en 2023, la presentación del 24 de diciembre en el Tribunal de Quiebras de los EE. UU. para el Distrito de Delaware es un paso final en una historia que finalmente termina en liquidación. A diferencia de una solicitud de Capítulo 11 con intención de reestructuración, una solicitud de Capítulo 7 solicita al juez que omita ese paso y proceda directamente a la liquidación.

La solicitud muestra que la aerolínea, que se lanzó en 2022 mediante la venta de acciones fraccionadas a vuelos de HondaJet, acumuló más de $36.2 millones en pasivos, incluyendo $9.7 millones en reclamaciones sin garantía. Una aerolínea fraccionada opera mediante la venta de acciones a un jet privado.

Estas se distribuyen otorgando a los clientes un número determinado de horas que pueden usar para solicitar vuelos operados por la tripulación de la aerolínea.

En el momento de su lanzamiento, Jet It anunciaba tarifas de $1,600 por hora, mientras operaba más de 18,000 horas de vuelo al año. A pesar de que la aerolínea llegó a ser el duodécimo mayor operador de jets privados en EE. UU., Jet It también acumuló deudas significativas, dado el alto costo del combustible para aviones y una base de clientes que se fue reduciendo con el tiempo.