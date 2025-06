MAS pide al CNE revisar cronograma electoral para el 27J: “No respeta los tiempos establecidos”

María Verdal, vicepresidente nacional del Movimiento al Socialismo, MAS Credito: Web

10-06-25.-La vicepresidenta nacional del MAS, María Verdeal, se expresó en torno a las elecciones municipales anunciadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el próximo 27 de julio, señalando que el proceso convocado no respeta los tiempos establecidos en la normativa legal vigente.



Indicó que pesar que desde el MAS se llamará a participar en el proceso electoral, también es necesario exigirle al órgano rector que rectifique y evalúe los lapsos establecidos en el cronograma electoral.



La dirigente política expresó que aun cuando el sentimiento de cambio está presente en los venezolanos, la desesperanza, la situación país y los llamados abstencionistas por sectores radicales, podría influir en una baja participación electoral, incluso cuando las elecciones de alcaldes “suelen ser más votadas por el vínculo más directo con el ciudadano”.



Verdeal también se refirió al aumento inesperado del 50% sobre el precio de la gasolina dolarizada en el país, indicando que aplicar esta medida en una economía tan golpeada como la de Venezuela afectará directamente a los sectores más vulnerables, ya que esto repercutirá en el transporte, en la distribución de alimentos y en una cadena de hechos incalculados.



“Dueños de bombas de gasolina dolarizada o internacional, como se denominan, han manifestado que desde el viernes tienen la información de PDVSA donde van a acudir a los diferentes expendios de gasolina para ajustar las máquinas al nuevo precio que es de 0.75 $”.



Agregó que, sumado a la medida del combustible, se debe resaltar las acciones que se han tomado en una economía no dolarizada contra el dólar no oficial o paralelo, señalando que con garrotes o decretos se pretende controlar la economía sin tener acciones puntuales en lo que es el modelo económico del país.



Añadió que todas estas medidas lo que han generado es el aumento de precios en los productos y tensión en los ciudadanos por la crisis económica y social, la cual a su juicio, no es atendida por el Estado venezolano.



Por último, la representante de la tolda naranja rechazó la violencia política en Colombia luego del atentado contra el candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, expresando solidaridad para sus familiares y el pueblo colombiano.



Explicó que mientras no haya la suficiente inyección de dólares por parte del Banco Central de Venezuela (BCV) a la banca nacional, seguirán los problemas, puesto que no hay suficiente disponibilidad de dólares en el mercado.



“Esos hechos dantescos son reprochables en el ejercicio de la política y en cualquier otra situación”, finalizó.

