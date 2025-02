MAS pide diseñar una sólida estrategia que le impida a Maduro “jugar en solitario”

María Verdal, vicepresidente nacional del Movimiento al Socialismo, MAS Credito: Web

19-02-25.-La vicepresidenta Nacional del MAS, María Verdeal, advirtió que el gobierno nacional, a través del Psuv, pretende incluir en nuestra carta magna el llamado «Poder Comunal», sin conocerse su contenido y, menos aún, los alcances que pudiera tener en el actual escenario político.



«¿Es necesaria una reforma de la Constitución Nacional cuando el país está inmerso en una crisis social, económica y política? Esto podría afectar seriamente el proceso de descentralización del país”.



Añadió que tampoco es del dominio público si este proyecto de reforma será total o parcial, el cual está en manos de una comisión unilateral designada por Nicolás Maduro para introducir los cambios en un plazo de 90 días.



Expresó su preocupación porque en simultáneo a esta reforma constitucional, que debe ser sometida por ley, a un referendo para su aprobación, se cumplen las fases del cronograma para los comicios del 27 de abril, donde se elegirán diputados a la Asamblea Nacional, gobernadores de estado y legisladores regionales.



«Lo peor es que ante todo este enredo, la oposición se encuentra dividida entre participar o abstenerse, mientras que quienes están en el poder avanzan significativamente para instaurar un proyecto del país de forma unilateral».



De ser necesaria una reforma constitucional, Verdeal cuestionó el anuncio gubernamental porque no se guardaron las formas, donde un solo sector ejercerá su dominio.



«El MAS teme una parálisis o una división de los sectores democráticos del país».



La vicepresidenta de la tolda naranja instó a la dirigencia democrática a dar pasos firmes para lograr la unidad y diseñar una sólida estrategia que le impida al gobierno de Maduro jugar en solitario e imponer de manera inconsulta una reforma constitucional que podría destruir el concepto de Estado concebido en el Pacto Social de todos los venezolanos.



«¿Qué vamos a hacer? ¿Participar? ¿Abstenernos? ¿O dejar que esto siga avanzando?»



Resaltó que en medio de esta incertidumbre, los sectores democráticos deben orientar a los venezolanos para que no caigan en la desmovilización, desmoralización, desesperanza o desidia. El partido naranja cree y defiende la ruta pacífica y electoral. Verdeal aseguró que dejar solo al gobierno en este terreno constituirá otro gran error porque aparte de ocupar todos los cargos de elección popular, consolidará su proyecto político.



«No se trata de ponernos de acuerdo para repartir cargos electorales, sino de construir un muro de contención frente a los abusos, arbitrariedades y desmanes por parte de quienes tienen el poder. Si abandonamos los espacios, quedaremos aislados y una minoría política impondrá un proyecto de país que la mayoría de los venezolanos rechaza”.



Recordó la dirigente política que no se trata de pasar la página o de olvidar el episodio del 28-J, donde la población manifestó abiertamente su deseo de cambio, el cual se sigue fortaleciendo.



El MAS decidirá próximamente si participará en las elecciones del 27 de abril. Sin embargo, Verdeal enfatizó que esta organización política siempre se ha pronunciado a favor del voto y que la única vez que ha participado sin tarjeta fue en la pasada elección presidencial y espera por tanto, que el CNE la habilite.



Asimismo, exigió reglas claras y mínimamente aceptables para la contienda electoral que se avecina.



El MAS abogó nuevamente por los presos políticos postelectorales, solicitando su inmediata liberación.

