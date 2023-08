Denuncian que agentes del PSUV tratan de hacerse pasar por comunistas en Guárico

Credito: TP

San Juan de los Morros, 21-08-2023 (Comunicado).- Desde el Comité Regional «Bibiano Subero» y todos los organismos del Partido Comunista de Venezuela en el estado Guárico, rechazamos contundentemente la decisión inconstitucional del Tribunal Supremo de Justicia que designa una Junta Ad Hoc para usurpar la personería jurídica del PCV con base en un adefesio jurídico, otorgando derechos a personas sin cualidad y sin condición de militantes, además de manera extemporánea, cometiendo de esta forma un error inexcusable de derecho. A través de esta bufonada jurídica dirigida, financiada e impuesta por la cúpula del gobierno de Nicolás Maduro, se asalta al Partido Comunista de Venezuela, para entregárselo a un grupo de mercenarios militantes del PSUV y otras organizaciones que actúan como franquicias subordinadas a la élite gobernante.



De igual manera, queremos denunciar ante el pueblo guariqueño, al agente del PSUV en el estado Guárico Johnny Anzoátegui, que ha utilizado su condición de profesor universitario, para inducir a un grupo de jóvenes y adolescentes, estudiantes de la Universidad Rómulo Gallegos, a hacerse pasar por “viejos militantes” del PCV, cuando en realidad ni él ni ellos han militando en el PCV, cometiendo un gran fraude, demostrando así, que este mercenario carece de todo tipo de ética profesional. Esto es una muestra de que el Gobierno-PSUV actúa al más fiel estilo del puntofijismo, sin escatimar en falsos positivos, poniendo en evidencia su autoritarismo y su anticomunismo.



Ante esta bribonada del Gobierno-PSUV, los comunistas del estado Guárico ratificamos

nuestro compromiso con la clase obrera, los trabajadores de la ciudad y el campo, el movimiento popular revolucionario, los pescadores, y el campesinado en nuestro estado, así como nuestra consecuente lucha antiimperialista, conscientes del momento histórico actual, en que tenemos como claro objetivo la lucha contra los dos polos de destrucción de la burguesía que integran la derecha tradicional y la derecha en el gobierno; ambos polos corruptos, sometidos al capital y al imperialismo, que procuran seguir pisoteando al pueblo trabajador venezolano y descargar sobre los hombros de este último, todo el peso de la crisis capitalista.



La militancia comunista del PCV en el estado Guárico no descansará en su afán de seguir luchando por los intereses del proletariado venezolano, ratificando su adherencia a los estatutos vigentes, así como al programa y la línea política aprobados en el XVI Congreso, celebrado en Caracas del 3 al 5 de noviembre de 2022. Los comunistas del estado Guárico, ratificamos las decisiones del XVI Congreso Nacional y solo reconocemos al único, legítimo y verdadero Comité Central del PCV, electo por su militancia en dicho Congreso. Asimismo, desconocemos cualquier otra dirección impuesta desde el Estado burgués e informamos al pueblo venezolano que esta

nueva triquiñuela jurídica no es más que una nueva forma de ilegalización y proscripción del PCV por parte del Gobierno-PSUV para evitar que se siga fortaleciendo la verdadera opción popular y revolucionaria en nuestro país. Seguiremos avanzando en cualquier terreno -como único Partido Comunista de Venezuela- en nuestra línea de amplia unidad de acción, acumulando fuerza obrera, campesina, comunera y popular para seguir combatiendo al entreguismo; seguir organizando a la clase trabajadora y seguir luchando por la construcción científica del socialismo-comunismo.



¡Amplia Unidad Obrero-Popular para derrotar la ofensiva del capital!

¡Gobierne quien gobierne los derechos del pueblo se defienden!

¡Con dignidad, combatividad y firmeza: ¡Comunistas Siempre!

¡Al PCV no lo destruye nadie!



Alí Jiménez , Sec.Reg. Político y Agrario

Ángel Ostos, Sec. Reg. Organización e ideología

Juan Funez, Sec. Reg. Movimiento Obrero y Sindical

Tibaire Rojas, Sec. Reg. Educación y Cultura

Wilfredo León, Sec. Reg. Profesionales y Técnicos

Liliana Molina, Sec. Reg. de la Mujer

Célula «Bibiano Subero»

Célula «Jerónimo Carrera»

Célula «Pedro Ortega Díaz»

Célula «Gregorio Campos»

Célula «Gustavo Machado»

Célula «Alonso Ojeda Olaechea»

Núcleo de Afiliados «Juan Lugo»

Núcleo de Afiliados «Argimiro Gabaldón»

Núcleo de Afiliados «Fernando Key Sánchez»

Núcleo de Afiliados «Carlos Irazábal»

Núcleo de Afiliados «Wihisbrondo Noriega»

Núcleo de Afiliados «Enrique Agüero Gorrín»

San Juan de los Morros, 20 de agosto de 2023

