(VIDEO) Putin alerta sobre el deterioro mundial y calla sobre el secuestro de Maduro

16-01-26.-El presidente ruso Vladimir Putin afirmó este jueves (15.01.2026) que el mundo se está volviendo más peligroso, pero guardó silencio sobre las situaciones en Venezuela e Irán, en sus primeras declaraciones públicas sobre política exterior este año.Putin aún no ha comentado públicamente sobre el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, las protestas en Irán ni las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump contra Groenlandia."La situación en el escenario internacional se está deteriorando cada vez más, no creo alguien lo discuta. Los conflictos de larga data se están intensificando y están surgiendo nuevos y graves focos de tensión", declaró.Rusia "comprometida" con "ideales de un mundo multipolar", según Putin"Escuchamos un monólogo de quienes, por el derecho de la fuerza, consideran permisible imponer su voluntad, dar lecciones a otros y emitir órdenes", afirmó Putin en un discurso ante los nuevos embajadores que presentaron sus credenciales en el Kremlin.Asimismo, instó a debatir las propuestas de Rusia para una nueva arquitectura de seguridad en Europa. "Rusia está sinceramente comprometida con los ideales de un mundo multipolar", aseguró.La guerra de Ucrania, la más mortífera de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, provocó la mayor confrontación entre Rusia y Occidente desde la crisis de los misiles en Cuba en 1962.*Con información de reuters/efe