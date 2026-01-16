El Gobierno de la Federación de Rusia, a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores, ha emitido una severa condena contra la detención del mandatario venezolano Nicolás Maduro, calificando la acción de Estados Unidos como una violación flagrante y sistemática de las normas universales que rigen la convivencia entre las naciones.

La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, denunció que la detención de Maduro constituye un «secuestro» que ignora los pilares del derecho internacional. Según Zajárova, la figura de Maduro está protegida por la inmunidad de jurisdicción que asiste a todo jefe de Estado en funciones.

«Conforme a la norma universalmente reconocida del derecho internacional, el presidente Maduro goza de inmunidad absoluta en la jurisdicción de EE. UU. o en cualquier tercer país», aseveró la vocera. «Cualquier medida que ignore esta prerrogativa es un acto de piratería jurídica».

Ilegalidad de la intervención militar

Moscú ha sido enfático en señalar que tanto la intervención militar del pasado 3 de enero como los procesos judiciales subsiguientes carecen de toda validez legal. La postura rusa se divide en tres ejes fundamentales

La Cancillería advirtió que cualquier fallo emanado de tribunales estadounidenses será considerado nulo e ilegítimo por la comunidad internacional que respeta la soberanía. Moscú sostiene que Washington está utilizando su sistema judicial como una herramienta de persecución política, desplazando el Derecho Internacional por sus propios intereses domésticos.

En esa dirección, Moscú alerta que este precedente pone en peligro la seguridad de todos los líderes mundiales, rompiendo las reglas básicas de respeto mutuo.

Zajárova instó a las autoridades judiciales norteamericanas a «retomar el cumplimiento de las leyes globales» para evitar un aislamiento diplomático aún mayor. La funcionaria subrayó que la única vía para corregir esta grave crisis es el reconocimiento de las prerrogativas diplomáticas de Maduro y su liberación incondicional.

«Si la justicia estadounidense no se ajusta al derecho internacional, estará firmando su propia sentencia de ilegalidad ante los ojos del mundo», concluyó la portavoz.