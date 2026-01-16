Kremlin alerta: Inmunidad de líderes mundiales, en riesgo tras acción de Washington

El Gobierno de la Federación de Rusia, por medio de su Ministerio de Asuntos Exteriores, emitió una condena formal y severa contra la reciente detención del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

En un comunicado oficial, Moscú calificó la acción, atribuida a Estados Unidos, como una violación flagrante y sistemática de las normas universales que rigen la convivencia y el derecho internacional entre los Estados soberanos.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova, fue la encargada de articular la postura oficial, denunciando que la aprehensión del mandatario venezolano constituye un "secuestro" que ignora los pilares fundamentales del orden jurídico internacional.

Zajárova subrayó que, conforme a las normas universalmente reconocidas, el presidente Maduro goza de inmunidad absoluta de jurisdicción en cualquier país extranjero, incluido Estados Unidos.

"Conforme a la norma universalmente reconocida del derecho internacional, el presidente Maduro goza de inmunidad absoluta en la jurisdicción de EE. UU. o en cualquier tercer país", aseveró la vocera en declaraciones recogidas por la agencia oficial.

"Cualquier medida coercitiva que ignore esta prerrogativa inherente a su cargo no es más que un acto de piratería jurídica", dijo.

Postura Rusa se Fundamenta en Tres Ejes Críticos:

La posición del Kremlin, detallada por la cancillería, se estructura en tres argumentos centrales de carácter legal y geopolítico:

Instrumentalización Política de la Justicia: Moscú sostiene que Washington está utilizando su sistema judicial como una herramienta de persecución política, subordinando y desplazando el Derecho Internacional Público a sus intereses domésticos y estratégicos.

Precedente Peligroso para la Estabilidad Global: La Cancillería rusa alertó que este episodio establece un precedente extremadamente peligroso que pone en riesgo la seguridad y la inmunidad de todos los jefes de Estado en el mundo, fracturando las reglas básicas de respeto mutuo y convivencia pacífica que han regido las relaciones diplomáticas por décadas.

Subrayó que la única vía para corregir lo que calificó como una "grave crisis" es el reconocimiento inmediato de las prerrogativas diplomáticas del Presidente Maduro y su liberación incondicional.

La funcionaria concluyó con una advertencia directa: "Si la justicia estadounidense no se ajusta al derecho internacional, estará firmando su propia sentencia de ilegalidad ante los ojos del mundo".