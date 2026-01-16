Movimiento antibélico llama a EE.UU. a que ponga fin a intervención en Venezuela

Las organizaciones, entre ellas Codepink y World Beyond War, reclamaron “ni guerra, ni derrocamiento, ni golpe de Estado, ni sanciones” para Venezuela.

Organizaciones pacifistas de Estados Unidos (EE.UU.) llevan a cabo una campaña para exigir al Gobierno del presidente Donald Trump que respete el estado de derecho, deje atrás su larga historia de intervenciones y ponga fin a las acciones militares contra Venezuela.

Las organizaciones, entre ellas Codepink y World Beyond War, participaron en un mitin en las afueras del Congreso estadounidense en Washington D.C, en el cual reclamaron "ni guerra, ni derrocamiento, ni golpe de Estado, ni sanciones" para Venezuela.

Pidieron apoyo a la Resolución Constitucional 68 para ordenar la retirada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de Venezuela sin autorización del Congreso.

"Exigimos al Gobierno de Estados Unidos que respete el Estado de derecho y la voluntad popular, y que deje atrás su larga historia de intervenciones, derrocamientos y golpes de Estado, que ha incluido intentos de derrocar al gobierno de Venezuela en numerosas ocasiones, incluso durante gran parte de la última década", indicaron en un documento.

Denunciaron que Trump ha bombardeado Venezuela, secuestrado a su presidente y afirmado que gobernaría el país. Esto constituye una destrucción total de cualquier Estado de derecho. El gobierno de Estados Unidos ha ofrecido abiertamente 50 millones de dólares por el arresto del presidente de Venezuela, bajo una narrativa falsa, incluso mientras invita al primer ministro de Israel a hablar en Washington, a pesar de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional. El ejército estadounidense ha enviado buques de guerra a la costa de Venezuela, lo que ha llevado a esa nación a prepararse para la guerra.

Al mismo tiempo, -continuaron- el Gobierno estadounidense está sancionando ilegalmente a Venezuela y a los países que comercian con ella. Un estudio reciente concluyó que estas sanciones han sido la principal causa de la peor depresión sin guerra en la historia mundial y de decenas de miles de muertes.

"¡Basta! Exigimos al gobierno estadounidense que retire la Doctrina Monroe, cierre el Comando Sur, cierre sus bases, deje de entrenar a las fuerzas latinoamericanas en la violencia y, en su lugar, se esfuerce por aprender algo de América Latina sobre las vías para la paz y el desarme", resaltaron las organizaciones.

Indicaron que más de 15.000 personas han firmado esta petición que se encuentra en el sitio worldbeyondwar.org/venezuela-no-war.