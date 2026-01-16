Gaceta Oficial 43.269 miércoles 03 de diciembre 2025

Gaceta Oficial 43269, miércoles 3 de diciembre de 2025.

Official Gazette 43269, Wednesday, December 3, 2025.

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE

Resolución que designa a José Valdemar Maita Guzmán, como Director Estadal de Miranda A del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, en el estado Miranda.

Resolución que designa a Daniel Jesús Testamarck Fermín, como Director Estadal de Miranda B del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, en el estado Miranda.

INAC

Providencia que aprueba la solicitud de extensión de plazo por un período de doce (12) meses adicionales, contados a partir del día 30 de noviembre de 2025, para que la sociedad mercantil LÍNEAS AÉREAS CCS AIR, C.A., cumpla las condiciones asociadas al permiso operacional de Servicio Público de Transporte Aéreo (AOC) N° CLA-090. INEA

Providencia que designa a Gustavo Dionisio García González, como Capitán de Puerto (E) de la Capitanía de Puerto de Delta Amacuro, del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos.

INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES

Providencia que autoriza al Presidente del Instituto Nacional de Canalizaciones, quien preside el Consejo Directivo, Jackson Arcángel Rivas Velazco, y a Johanna Karina Villa Rada y, Carmen del Valle León Marrugo, en su carácter de Jefa de la División de Gestión Administrativa y, Coordinadora de Tesorería, respectivamente, para tramitar y actualizar el Registro de Firmas Autorizadas, ante el Banco Central de Venezuela, con la finalidad de ejecutar operaciones financieras con y, a través del Instituto Nacional de Canalizaciones.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS ADULTOS Y ADULTAS MAYORES, ABUELOS Y ABUELAS DE LA PATRIA

Resolución que aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular para los Adultos y Adultas Mayores, Abuelos y Abuelas de la Patria, que regirá durante el Ejercicio Fiscal 2026, conforme a la Distribución Administrativa, la cual estará constituida por la Unidad Administradora Central (UAC), que interviene en el manejo de los créditos presupuestarios.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución que traslada a Elimar del Carmen Martínez Vargas, como Fiscal Provisorio a la Fiscalía Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con competencia Plena y en Delitos de Tránsito, Vehículos y Vialidad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Barquisimeto.

Resolución que traslada a Gilmarys Emperatriz Valles Aguero, como Fiscal Provisorio a la Fiscalía Municipal Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con competencia territorial en el Municipio Iribarren y sede en la ciudad de Barquisimeto, adscrita a la Fiscalía Superior de la citada Circunscripción Judicial.

Resolución que traslada a Pedro José Romero Velásquez, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con competencia Plena y en Delitos de Tránsito, Vehículos y Vialidad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Barquisimeto.

Resolución que traslada a Rosmary Alexandra Colmenarez Goyo, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Barquisimeto.

Resolución que traslada a Luis Alejandro Rivas Castillo, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Municipal Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con competencia territorial en el Complejo Urbanístico Ciudad Belén y sede en la ciudad de Guarenas, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial.

Resolución que traslada a Raúl Eduardo Díaz Rodríguez, como Fiscal Provisorio a la Fiscalía Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves, Tránsito, Vehículos, Vialidad y Defensa para la Mujer en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Caucagua.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Agnifer María Díaz Betancourt, en la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con sede en San Cristóbal.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Dilene Alejandra Guzmán Cortez, en la Fiscalía Vigésima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Turmero.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Mafer Josefina González Perdomo, en la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con competencia en toda la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, en materia de Defensa Ambiental y Fauna Doméstica, con sede en la ciudad de Acarigua.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Larry Joseph Linares Barboza, en la Fiscalía Décima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, con sede en Porlamar y competencia en Protección de Derechos Humanos.