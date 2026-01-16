Cuba denunció aumento de amenaza gringa contra su soberanía

La intensificación se produjo tras la agresión militar estadounidense en Venezuela, que dejó un saldo de 32 miembros de la seguridad presidencial muertos en combate

Tras bombardear con misiles los estados Aragua, Miranda, La Guaira y Caracas, el pasado 3 de enero, y secuestrar a la pareja presidencial venezolana, Trump ha reiterado sus amenazas de agresión militar estadounidense contra el pueblo cubano

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció públicamente el incremento de las amenazas de Estados Unidos (EE.UU.) contra la isla en las últimas semanas, y señaló que estas agresiones buscan socavar la soberanía nacional.

Durante un encuentro celebrado el miércoles con el cuerpo diplomático acreditado en La Habana, Rodríguez expuso la posición oficial de Cuba frente a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha insistido en presionar a la nación caribeña.

El funcionario advirtió que, tras el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, el pasado 3 de enero, no han cesado los intentos estadounidenses de desestabilización, lo que representa un riesgo para la estabilidad de los gobiernos de la región.

En declaraciones a la prensa, Trump afirmó que "Cuba parecía lista para caer", aunque consideró poco probable una intervención militar directa. A través de su plataforma Truth Social, agregó que la isla dejará de recibir petróleo y financiamiento de Venezuela.

Cuba calificó estas acciones como una violación de los derechos humanos y exhortó a la comunidad internacional a pronunciarse en contra de las medidas coercitivas que afectan a la población.

La intensificación de las amenazas se produjo tras la agresión militar estadounidense en Venezuela, que dejó un saldo de 32 miembros de la seguridad presidencial muertos en combate.

El Gobierno cubano anunció que los fallecidos serán honrados este jueves en un acto fúnebre en La Habana, como muestra de solidaridad con el pueblo venezolano y rechazo a las incursiones militares.

Rodríguez reiteró que Cuba defenderá su independencia y soberanía, y que no aceptará presiones externas que busquen alterar el orden político de la isla.