DENUNCIA: Alerta por posible vulneración de derechos animales en el Parque Ecológico Itagua

Por medio de la presente, la comunidad de Proteccionistas de Montalbán hace un llamado público ante las alarmantes informaciones recibidas por fuentes cercanas al Parque Ecológico Itagua, en Montalbán 2.

Se ha reportado la presunta intención de las nuevas autoridades del parque de llevar a cabo procedimientos de eutanasia ("mandar a dormir") a los perros comunitarios que hacen vida en las instalaciones. Entre ellos se encuentra "Amarilla", una perrita que ha residido de manera pacífica en el parque desde su nacimiento hace aproximadamente 3 años.

Queremos enfatizar que, de ser ciertos estos planes, se estaría incurriendo en un acto totalmente ilegal, ya que se trata de animales sanos cuya vida debe ser garantizada por las instituciones públicas.

Incluso, si hay un área de recreo para mascotas que cuentan con el privilegio de tener sus guardianes, es un contrasentido eliminar a las mascotas que han hecho vida allí. incluso desde antes de que se creara el parque. La vida de estos animalitos debe ser respetada y buscar una buena solución dentro de los parámetros de la dignidad animal.

Hacemos un llamado al Sr. Henry Blanco, coordinador del Parque de informar o aclarar sobre estas supuestas acciones. Resulta preocupante que bajo una coordinación encargada del bienestar animal se presuman decisiones que no garanticen el derecho a la vida de estos seres sintientes.

SOLICITAMOS:

Una aclaratoria inmediata por parte de la administración del parque.

Garantías de seguridad para los animales que allí habitan.

Difusión masiva por parte de la red de proteccionistas para evitar que se ejecute cualquier medida irreversible.

¡DIFUNDIR URGENTE! La vida de Amarilla y sus compañeros depende de nuestra supervisión y vigilancia.

Hacemos un llamado urgente a Misión Nevado para que investigue sobre este asunto que pone en alerta a la comunidad que defiende los derechos de los animales.