Promueven salud mental tras ataques militares

Credito: Archivo

16 de enero de 2026.- En el contexto del Mes Verde, dedicado a la lucha contra la depresión, el Ministerio de Salud realiza un abordaje en las comunidades para atender a los ciudadanos tras los bombardeos militares efectuados por el Gobierno de Estados Unidos la madrugada del 3 enero.



Así lo señaló Angy Rodríguez, directora general de Articulación de Programas, Servicios y Redes de Salud, dirección adscrita al Viceministerio de Salud, quien destacó que el programa lleva por nombre La Salud Mental es Asunto de Todos y Todas y tiene como fin promover la paz mental y la recuperación del pueblo venezolano luego de los ataques cometidos por la administración estadounidense.



El programa comprende secciones educativas, charlas y conversatorios con el apoyo de psicólogos y terapeutas, “donde los profesionales de la salud generan espacios de escucha activa para el intercambio de experiencias y técnicas de manejo emocional e igualmente herramientas para frenar informaciones falsas que puedan visualizarse en las redes sociales”, indicó.



La iniciativa surgió como parte de las jornadas por el Día Mundial contra la Depresión que se celebró el 13 de enero, pero que se extenderá durante todo el mes para hacer frente a la coyuntura actual. “Estamos asistiendo al pueblo para transformar la angustia en organización”, informó.



Abordaje integral



El programa se plantea en los 336 circuitos comunales a nivel nacional y se trabaja junto con el Poder Popular a través de las Salas de Autogobierno. “Estamos dictando estos talleres a las comunas y consejos comunales para que luego ellos puedan servir de multiplicadores de la información”, comunicó.



El plan también cuenta con la participación de integrantes de de las direcciones de salud indígena, intercultural y terapias complementarias, quienes han brindado el acompañamiento desde la sabiduría ancestral. “Se han recomendado hierbas y plantas medicinales para calmar los nervios, por ejemplo”, comentó Rodríguez.



En las comunidades se promueve el autocuidado a personas mayores o que cuentan con alguna discapacidad. “Se les están dando herramientas de cómo atender al adulto mayor que es nervioso o que de pronto se le puede subir la tensión. Se quiere trabajar en qué actividades pueden realizarse en esos momentos de desequilibrio”, manifestó.



Asimismo, el programa de salud mental se está ejecutando en los centros hospitalarios y en las 393 Áreas de Salud Integral Comunal de todo el país.



Hasta el momento se han abordado las salas de autogobierno del Distrito Capital, Bolívar, Delta Amacuro, Apure, Sucre, Zulia, Carabobo, Cojedes, Trujillo y Aragua. Esta semana se abordará el estado La Guaira.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión afecta a más de 280 millones de personas en todo el mundo. Esta afección incluye no solo sentirse triste por diversos períodos de tiempo o tener un mal día; se trata de un trastorno mental complejo que impacta el estado de ánimo, los pensamientos y el comportamiento de una persona y suele ser permanente.



Entre los síntomas están: pérdida de interés en actividades, sentimientos de inutilidad o culpa, cambios en el apetito y el sueño, fatiga y pensamientos de autolesión o suicidio.