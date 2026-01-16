Cientos de colombianos protestan frente a la embajada de EEUU en repudio al secuestro del presidente Maduro

En los alrededores de la embajada de Estados Unidos (EEUU) en Bogotá, cientos de colombianos realizaron una protesta este jueves en rechazo al secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores.

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el sindicato más grande de maestros, hizo la convocatoria a esta concentración. Los manifestantes condenaron a la agresión militar perpetrada por la Casa Blanca en contra de Venezuela, el pasado 3 de enero.

«Es un acto de resistencia contra semejante cruel asesinato de más de 100 personas y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa y diputada Cilia Flores, es un acto ignominioso de una barbaridad terrible«, aseguró Juan Fernando Romero, activista y abogado que participó de la manifestación.

Rechazan pretensión imperialista de Washington

Los diferentes grupos también rechazaron los ataques de Israel en la Franja de Gaza y las presiones de EEUU contra Cuba. «No podemos quedarnos quietos sabiendo que el imperio quiere repartirse como un pastel toda América Latina sin respetar la soberanía, la dignidad ni los derechos humanos«, recalcó Romero.

Los manifestantes bloquearon las calles y vías principales cerca de la embajada por un par de horas. La protesta ocasionó tráfico pesado y el cierre momentáneo del sistema de transporte público TransMilenio.