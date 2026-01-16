(VIDEO) Delcy Rodríguez: "Junto al presidente Nicolás Maduro hemos diseñado el Reto Admirable 2026"

Este jueves 15 de enero, en el marco de la presentación del Mensaje Anual a la Nación ante la Asamblea Nacional, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, lanzó oficialmente el programa estratégico «Reto Admirable 2026». Detalló que este plan fue construido junto al presidente constitucional Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores, previo a su detención por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero.



Rodríguez explicó que el nombre del programa está inspirado en la Campaña Admirable liderada por el Libertador Simón Bolívar en 1813, buscando trazar un paralelismo entre la gesta independentista y la actual resistencia económica del país. Precisó que el plan incluye líneas estratégicas para sostener los niveles de producción nacional y el incremento de la actividad industrial, sosteniéndose sobre dos pilares fundamentales: la soberanía alimentaria y el crecimiento económico.



La presidenta encargada destacó que Venezuela ha alcanzado un hito histórico al registrar un 99% de abastecimiento con producción nacional, reduciendo drásticamente la dependencia de las importaciones. En este sentido, resaltó la necesidad de blindar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el cual cerró con un incremento del 10%, impulsado principalmente por la reactivación de la manufactura y la diversificación de los ingresos petroleros y no petroleros. Según Rodríguez, el fortalecimiento de la industria nacional ha sido la pieza clave para neutralizar las medidas coercitivas unilaterales.



Finalmente, presentó los proyectos de reforma parcial de tres leyes vinculadas al área económica. Asimismo, informó que los recursos obtenidos a través de la cooperación energética serán destinados a dos nuevos fondos que serán creados: el Fondo Soberano de Protección Social, orientado a mejorar el ingreso de los trabajadores; y el Fondo Soberano de Infraestructura y Servicios, para el desarrollo de áreas críticas como el agua y la electricidad.