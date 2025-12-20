Chevron prepara envío de 1.000.000 de barriles de petróleo venezolano a EEUU

Credito: Web

20-12-25.-Chevron se está preparando para exportar hasta 1.000.000 de barriles de crudo desde Venezuela, a pesar de que la presión de Estados Unidos sobre el comercio petrolero del país se intensifica tras las nuevas acusaciones del presidente Donald Trump.



Según los datos de seguimiento de buques cisterna de Bloomberg, Chevron completó la carga de crudo en el buque cisterna Searuby y está en proceso de cargar otro envío en el Minerva Astra. Se asume que ninguna de estas dos naves son objeto de sanciones por parte del gobierno norteamericano.



Chevron cuenta con una licencia del Gobierno estadounidense que le permite producir y exportar crudo venezolano. La empresa ha afirmado que las operaciones en el país continúan sin interrupciones y en pleno cumplimiento de las leyes y el marco de sanciones de Estados Unidos.



Los envíos se producen en medio de una escalada de tensiones después de que la administración Trump activara un bloqueo naval destinado a impedir que los buques sancionados entraran o salieran de Venezuela.



La situación se agravó la semana pasada cuando las autoridades estadounidenses interceptaron el superpetrolero Skipper en una medida sin precedentes.



Desde entonces, según se informa, varios buques «fantasma» han abandonado los puertos venezolanos, mientras que otros están evitando por completo la región.

