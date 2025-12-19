No hay deuda con EEUU. Venezuela indemnizó a transnacionales petroleras con $5.626 millones en 1976, explica Rafael Quiroz Serrano

No hay deuda con EEUU. Venezuela indemnizó a transnacionales petroleras Credito: C.punto

19-12-25.-Frente a las afirmaciones del presidente estadounidense norteamericano Donald Trump en las que sostiene que Venezuela cometió un robo a los Estados Unidos al nacionalizar la industria petrolera, Rafael Quiroz Serrano señala que no hay deuda posible con los Estados Unidos.



El economista petrolero señala que en 1976 “el gobierno de Carlos Andrés Pérez indemnizó los activos que tenían las empresas transnacionales en Venezuela. Para hablar con más precisión, se cancelaron 5.626 millones de dólares».



Quiroz Serrano señaló que esa erogación incluso fue cuestionada en su momento «porque se argumentó las transnacionales habían permanecido acá por más de 60, 70, 80 años si se tomaba en cuenta el arribo de la Bermuda Company que fue la primera que llegó».



“Ellos sacaron y saquearon a sus anchas y a su forma de ver y entender la producción, el transporte petrolero y la comercialización total de los hidrocarburos. Dieron por esos barriles, precios míseros por debajo, en algunos casos, al principio, por debajo del dólar y luego por debajo de los de los dos dólares, hasta que llegó el efecto la tercera crisis mundial del petróleo que significó el primer shock petrolero, que llevó los precios a partir de 1974 a niveles por encima de los 10, 11, 12 dólares en algunos casos», explica Quiroz Serrano.



Rafael Quiroz señala que eso no sucedió en procesos que se dieron después del año 2007 “cuando el gobierno de Hugo Chávez hizo el viraje de la Apertura Petrolera o de las inversiones que en petróleo tenían aquí las empresas norteamericanas y otras no norteamericanas de lo que se llamó después empresas mixtas».



“Ahí no hubo indemnización y por eso es que Venezuela ha perdido todos los casos este de ante los tribunales internacionales porque no se indemnizó. En estos momentos estamos pagando las consecuencias cuando esas empresas acudieron a tribunales y se han producido sentencias internacionales que están recayendo sobre los activos que representa CITGO», señaló el economista petrolero.



Quirooz Serrano sentencia: «Aquí no hay petróleo robado como el presidente de los Estados Unidos quiere hacer entender».



“Más allá de las posiciones políticas que cualquier venezolano pudiera tener frente al gobierno ilegítimo de origen de Nicolás Maduro, debo decir claramente que el presidente Trump está falseando la realidad, está mintiendo, no sé si en forma deliberada o por desconocimiento a la historia del petróleo y de la industria petrolera petrolera venezolana. Cuando afirma que que la nacionalización del petróleo en Venezuela fue un robo a Estados Unidos”, señaló.





Mirando hacia las razones históricas indicó que el petróleo de Venezuela desde el 24 de octubre de 1829, «cuando en Quito, Ecuador, el libertador Simón Bolívar estableció y firmó el decreto de el retorno de todas las riquezas naturales que estuvieran en el subsuelo para la República de Venezuela».



«La corona española hizo lo que quiso hacer en sus años de colonialismo impuesto y creyó que esas propiedades del subsuelo, esas riquezas eran de ellos y eso quedó resuelto con el decreto del Libertador», indicó Quiroz Serrano.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 1232 veces.

La fuente original de este documento es:

C.punto (https://contrapunto.com/economia/petroleo/venezuela-indemnizo-a-transnacionales-petroleras-con-5-626-millones-en-1976-explica-rafael-quiroz-serrano/)