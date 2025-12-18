Delcy Rodríguez: no habrá petróleo "regalado ni robado" para ningún "poder extranjero"

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela Credito: Web

18-12-25.-La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este miércoles que no habrá petróleo «regalado ni robado» para ningún «poder extranjero», luego de que la Casa Blanca asegurara que creó la industria petrolera y calificara la nacionalización de la producción del país suramericano, en 1976, como el «mayor robo» de la historia estadounidense.



«No habrá petróleo regalado ni robado para ningún poder extranjero. Seguiremos siendo libres e independientes en nuestras relaciones energéticas. Junto al presidente Nicolás Maduro seguiremos defendiendo la Patria. ¡El saqueo y el expolio no volverán!», escribió Rodríguez en un mensaje publicado en Telegram.



La vicepresidenta indicó que la primera empresa de petróleo en Venezuela fue fundada en 1878 bajo el nombre de Petrolia del Táchira, con «personal exclusivamente venezolano».



«Fue una característica distintiva de nuestra industria. Los baches donde EE.UU. logró controlar gobiernos títeres para la entrega de nuestros recursos energéticos se acabó con el comandante Hugo Chávez», añadió.



El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, aseguró este miércoles que Estados Unidos creó la industria petrolera de Venezuela y calificó la nacionalización de 1976 por parte de Caracas como «el mayor robo» de la historia estadounidense.



Miller publicó este mensaje en la red social X para justificar la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ordenar un bloqueo total de todos los buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense que entren o salgan de Venezuela.



La industria petrolera venezolana fue nacionalizada el 1 de enero de 1976, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, y se reservó los derechos de exploración y explotación de los yacimientos del país a la compañía estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa).



En 2007, el entonces presidente Hugo Chávez modificó las reglas sobre la industria petrolera para obligar a las transnacionales a convertirse en socias minoritarias de Pdvsa o retirarse del país.



El martes, Trump anunció en su cuenta de Truth Social el «bloqueo total» contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del operativo militar que inició en las aguas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, aunque denunciada por el Gobierno de Maduro como una operación para un cambio de régimen.



El republicano aseguró que Venezuela «está rodeada» por «la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica» y que la conmoción será como nunca antes hasta que «devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente» a Estados Unidos.



La semana pasada, el Comando Sur de los Estados Unidos, que desde agosto ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano.

