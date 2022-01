Surtir gasolina ya no es un suplicio para los caraqueños

Después de largos meses de madrugar y pasar interminables horas en las colas de las estaciones de servicio en Caracas, los capitalinos comenzaron a ver la luz al final del túnel a principios de enero y ahora en pocos minutos pueden surtir sus vehículos con gasolina.



Gracias al aumento en la producción de combustible a finales de 2021, en las avenidas de la ciudad ya no se ven las largas filas de carros y motos que también solían congestionar el tránsito vehicular en los alrededores de las bombas de gasolina.



Y es que desde el inicio del segundo trimestre de 2020, con la escasez del combustible y el arribo del covid-19 que tenía atemorizado a los venezolanos, se habilitó el plan de distribución del carburante, basado en el método pico y placa, que fue dispuesto en diversas surtidoras del territorio nacional, consideradas como estratégicas para dar seguridad a que alcanzara a todos los ciudadanos.



Para entonces en la metrópoli se habilitaron al menos 24 estaciones que abastecerían a los conductores según el terminal de la placa de sus vehículos; a excepción del personal de los sectores priorizados que podría surtirse todos los días.



Desde la implementación del proyecto las bombas se encuentran bajo supervisión de la Guardia Nacional Bolivariana y efectivos de cuerpos policiales del país.



Un equipo de Últimas Noticias recorrió diversos sectores de la ciudad y corroboró que efectivamente las estaciones de gasolina ya no se encuentran como hace casi dos años; pues, en las que poseían colas no habían más de 30 vehículos que, según los encargados de los establecimientos, duran en la fila menos de 15 minutos antes de abastecerse.



En ese sentido, el sargento mayor de la GNB, Juan Rengifo, quien controla la E/S Ciudad Universitaria, en la parroquia San Pedro, aseguró que esta es una de las más rápidas de la zona. Declaración que corroboró la también encargada del lugar, Yarima Flores, quien añadió que en el sitio se implementa la modalidad pico y placa. No obstante, siempre que no haya cola, hacen excepciones con las personas que necesiten del beneficio.



Por su parte, el conductor Juan Goncalves, residente de Los Dos Caminos, municipio Sucre del estado Miranda, expuso que acostumbra a llenar el tanque de su automóvil en Ciudad Universitaria porque trabaja en las adyacencias. “Es una de las estaciones más efectivas, tanto por tiempo y por atención”, enalteció.



Por otra parte, Julio Molinares, procedente de La Candelaria, explicó que siempre surte su auto en la E/S 93, ubicada en la avenida Lecuna en Nuevo Circo, parroquia San Agustín.



Manifestó que tiempo atrás podía durar hasta tres días para obtener combustible, pero agregó que han disminuido notoriamente las filas. “Acabo de entrar y tardé como mucho 10 minutos en la cola”, detalló mientras esperaba que el bombero le llenara el tanque.



En otro punto, Diana Sosa, la sargento segundo comisionada para controlar la distribución en la 93, detalló que aproximadamente desde el pasado mes de agosto comenzaron a fluir rápidamente las hileras de carros en la estación.



En la E/S El Conde, en Parque Central, San Agustín, y la bomba PDV de El Llanito, en Petare, igualmente habían pocas unidades a la espera de ser surtidada.



Los mismo ocurrió en la bomba de La Urbina III, en Petare, donde las colas circulan con prontitud y aquellos que van de paso como Carlos Sixto, proveniente de la parte oriental del país, exaltó el servicio que prestan en el lugar donde solo se demoró 10 minutos para proveerse de gasolina y continuar su transitar por la capital.



Voces

Leonardo Yépez “Suelo venir a menudo a esta estación (La Urbina III- en Miranda) porque la atención es muy buena, de calidad. Solo me tardé 10 minutos en la cola para echar gasolina”.



Rodolfo Valera “Yo pertenezco a los Conductores Unidos de Petare. Siempre vengo a echar gasolina para acá (E/S Sucre, en Miranda). No tengo ni media hora en la cola y ya estoy surtiendo”.