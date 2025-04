Lula dice que no quiere elegir entre China y EEUU en la guerra comercial

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no tiene intención de elegir entre EE.UU. y China, a pesar de que la creciente guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo está empujando a países como el suyo a tomar partido.

"No quiero una guerra fría. No quiero elegir entre Estados Unidos y China", dijo Lula el martes en un evento en Brasilia junto al presidente chileno Gabriel Boric. "Quiero tener relaciones con ambos. No quiero tener preferencia por uno sobre el otro. Quiero comerciar con todos."

La guerra comercial desatada por el presidente estadounidense Donald Trump contra China ha forzado a países como Brasil —que cuenta a ambos como sus principales socios comerciales— a enfrentar una disrupción abrupta del comercio global. América Latina se ha visto en el centro de la lucha, con Washington y Pekín redoblando sus esfuerzos económicos y diplomáticos para ganar influencia en la región.

Brasil ha mantenido históricamente un equilibrio delicado entre ambas potencias, buscando estrechar lazos con China —gran comprador de los productos agrícolas del país— mientras conserva sólidas relaciones políticas y comerciales con EE.UU.

El comercio entre la mayor economía de América Latina y el país asiático ha crecido de forma constante en los últimos años, tanto bajo el mandato de Lula como de su predecesor de derecha, Jair Bolsonaro, quien nunca concretó sus promesas de distanciarse de China. El intercambio comercial alcanzó los US$158.000 millones el año pasado, casi el doble del comercio con EE.UU., y China ya ha aumentado la compra de soja brasileña tras los anuncios de aranceles de Trump.

Aunque Lula ha promovido fortalecer los lazos agrícolas y de inversión con China, en ocasiones ha tomado medidas para no incomodar a EE.UU. El año pasado, desoyó llamados dentro de su propio gobierno para que Brasil se uniera a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de Pekín, una idea que generó resistencia en la administración de Joe Biden.

Su gobierno busca negociar con la administración Trump sobre los aranceles impuestos a productos brasileños, incluido el acero, una de las principales exportaciones del país a EE.UU. El mandatario de izquierda, que ha amenazado con tomar represalias, reiteró el martes su crítica al "proteccionismo" de Trump y aseguró que todos se beneficiarían del fin del conflicto.

"A los brasileños no les gusta esta disputa iniciada por el presidente Trump", dijo a periodistas tras el evento con Boric. "No es conveniente para EE.UU. ni para China, y queremos establecer una política de cordialidad comercial."

Boric apoyó esa postura, afirmando que Chile está "en contra de una guerra comercial y de la politización arbitraria del comercio." China y EE.UU. también son los dos principales socios comerciales de Chile.

Ambos líderes señalaron que es momento de fortalecer los lazos entre los países latinoamericanos frente al agitación global.

"Tenemos que integrar la región para crecer económicamente y buscar nuevos socios dentro de la región", afirmó Lula.