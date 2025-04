Manuel Sutherland sobre los aranceles de EEUU: “Se hará difícil para la clase obrera de Venezuela adquirir bienes y servicios”

Economista Manuel Sutherland Credito: RFA

25-04-25.-El experto en finanzas y director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO), Manuel Sutherland, analizó la perspectiva económica que se avecina sobre Venezuela ante el escenario arancelario y sanciones sobre licencias para la exportación del crudo venezolano por parte de Estados Unidos (EE. UU.).



Manuel Sutherland explicó que “lamentablemente no hay estadísticas oficiales ni información clara sobre las repercusiones reales que vienen para Venezuela en adelante sobre esto”.



Para él, lo que se perfila a la fecha para Venezuela, es que los países que vayan a comprar petróleo deberán pagar un 25 % más en aranceles. Esto significa que serán aranceles cruzados y condicionales.



“Prácticamente, se hace imposible la venta del crudo a empresas trasnacionales para el país”, resaltó a través del programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias.



El experto destacó los hechos recientes en costas venezolanas, donde tanqueros petroleros extranjeros salieron sin el producto. “Preocupa porque no cargaron petróleo. Esto definitivamente disminuye mucho la exportación” dijo.



El próximo 27 de mayo se cierra la exportación a EE. UU. con la licencia 41 de Chevron. Para el experto, esto traerá impactos sobre la economía, flujo de divisas y puede incidir en niveles de precios-inflación.



Los ingresos petroleros podrían bajar entre 30 y 40 %, estima Manuel Sutherland



Las licencias y sanciones petroleras forman parte del problema actual que atraviesa el país en términos económicos, pues gran porcentaje de los ingresos vienen de las transacciones por crudo.



Esta disminución sólida con el dinero que Chevron inyectaba al mercado cambiario, entre un 40 y 50 % del flujo de divisas en la calle, “hace que se incremente la tasa cambiaria drásticamente, impactando en los precios en los anaqueles”, remarcó el economista Manuel Sutherland.



Para Manuel Sutherland, esta disminución en exportación de petróleo global, las fallas sobre pagos a las deudas con las trasnacionales y la baja oferta de dólares en el mercado interbancario, podría incrementar un aumento del tipo de cambio (por demanda no satisfecha).



“Petróleos de Venezuela no tiene el músculo financiero; está severamente sancionada para tomar las riendas particulares del sector petrolero. Tratar de sustituir a Chevron es complicado porque algunas empresas extranjeras se han marchado por temor a represalias arancelarias desde EE. UU.”, explicó.



Remarcó que las presiones arancelarias en la actual gestión del presidente Donald Trump están hechas para ganar ventajas en procesos de negociación.



“Se hará difícil para la clase obrera del país adquirir bienes y servicios” finalizó.

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/economista-manuel-sutherland-no-hay-informacion-clara-sobre-las-repercusiones-de-los-aranceles-de-ee-uu/)