Xi Jinping: Los aranceles y las guerras comerciales perjudican el orden económico mundial

El presidente de China, Xi Jinping, alertó este miércoles que herramientas como los aranceles o las propias guerras comerciales afectan a los derechos e intereses legítimos de todos los países del mundo, recoge Xinhua.



Durante un encuentro con su homólogo de Azerbaiyán, Iljam Alíev, que se encuentra de visita en Pekín, el líder del gigante asiático hizo hincapié en que este tipo de confrontaciones perjudican el sistema multilateral de comercio y afectan al orden económico mundial.



En este contexto, Xi expresó que China se muestra dispuesta a colaborar con Azerbaiyán para proteger el sistema internacional centrado en las Naciones Unidas y mantener un orden global fundamentado en el derecho internacional. Además, busca resguardar los derechos e intereses legítimos de ambas partes y promover la equidad y justicia a nivel internacional.



Este martes, Reuters informó que el primer ministro chino, Li Qiang, había enviado una carta a su homólogo japonés, Shigeru Ishiba, instándole a adoptar una respuesta coordinada ante las medidas arancelarias del presidente de EE.UU., Donald Trump. La carta, enviada a través de la Embajada china en Japón, subraya la necesidad de "luchar juntos contra el proteccionismo".



El 2 de abril, Trump decretó aranceles recíprocos masivos a los socios comerciales de EE.UU., incluidos China y Japón. Poco después, el mandatario anunció que, dado que más de 75 países se habían dirigido a los representantes estadounidenses para abordar el asunto de las tarifas y "no han tomado represalias de ninguna forma", autorizaba para dichas naciones "una pausa de 90 días y un arancel recíproco sustancialmente reducido durante este período del 10 %, también con efecto inmediato".



En la actualidad, los aranceles estadounidenses a los productos chinos ascienden al 145 %. Sin embargo, el inquilino de la Casa Blanca no descartó bajar los aranceles impuestos a mercancías chinas, si bien señaló que la tasa no será del 0 %.



La Organización Mundial del Comercio calculó que la escalada de tensiones entre las dos principales economías del mundo podría reducir el comercio de bienes entre ambas naciones en un 80 %.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, no descartó en una entrevista la posibilidad de una ruptura de las relaciones comerciales con Pekín, afirmando que "no tiene por qué haber [un desacoplamiento], aunque podría ocurrir".