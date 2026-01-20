Gaceta Oficial 43.274 miércoles 10 de diciembre 2026

Gaceta Oficial 43274, miércoles 10 de diciembre de 2025.

Official Gazette 43274, Wednesday, December 10, 2025

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto 5192, mediante el cual se nombra a Francisco Antonio Enrich Molinari, como Viceministro para la Atención al Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.

VICEPRESIDENCIA SECTORIAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

Resolución que aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios, correspondiente al Ejercicio Económico-Financiero del año 2026, la cual estará constituida por la Unidad Administradora Central, las Unidades Ejecutoras Locales, las Unidades Administradoras Desconcentradas y Ordenadora de Pago, cuyas denominaciones que en ella se señalan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE HIDROCARBUROS

Resolución que aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos, para el Ejercicio Fiscal 2026, y la designación de los funcionarios responsables de las Unidades Administradoras de dicha estructura.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO

Resolución que aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, para el Ejercicio Fiscal 2026, así como la designación de los funcionarios responsables de dicha estructura, la cual estará constituida por la Unidad Administradora Central, las Unidades Ejecutoras Locales y la Unidad Ejecutora Local Ordenadora de Pago, cuyas denominaciones en ella se señalan.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Acta de la Sala Plena en fecha 9 de diciembre de 2025, relativa a la Estructura Presupuestaria del Poder Judicial para el 2026; así como la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Ejercicio Fiscal 2026, y relación de la Unidad Ejecutora Local por Unidad Administradora. Dirección Ejecutiva de la Magistratura

Resolución que designa a Dervis Eduardo Granadillo Vargas, como Jefe de la División de Administración, Finanzas y Cuentadante de la Dirección Administrativa Regional del estado Zulia / Dirección General de Servicios Regionales de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de Encargado.

Resolución que designa a Lina Ginet Guerrero Pérez, como Coordinadora I / Coordinación General de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de Encargada.

Resolución que designa a Alejandro Pestana Rengifo, como Director Administrativo Regional del estado Miranda / Dirección General de Servicios Regionales de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

Resolución que designa a Rudy Steffi Ortíz Uribe, como Jefa de Despacho de la Coordinación General de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de Encargada.

Resolución que designa a Andreína Mariana Alaya Arwas, como Jefa del Despacho de la Directora Ejecutiva de la Magistratura, en condición de Encargada.

Resolución que designa a Danny Rafael Corona Pérez, como Jefe de la División de Bienes Inmuebles y Parque Automotor / Dirección de Bienes Públicos / Dirección General de Administración y Finanzas de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de Encargado.

Resolución que designa a Jennifer Carolina Ascencion López, como Coordinadora de Preescolar de la División de Bienestar Social / Dirección de Servicios al Personal / Dirección General de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

Resolución que designa a Margareth Aymar Arias Lozada, como Jefa de la División de Relaciones Públicas / Dirección de Relaciones Institucionales / Dirección General de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

Resolución que designa a Yosver Yohany Piña, como Jefe de la División de Administración, Finanzas y Cuentadante / Dirección Administrativa Regional del estado Portuguesa / Dirección General de Servicios Regionales de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

Resolución que designa a José Rafael Rodríguez, como Jefe de la División de Administración, Finanzas y Cuentadante / Dirección Administrativa Regional del estado Carabobo / Dirección General de Servicios Regionales de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de Encargado.