Federación Médica Venezolana exige libertad para cinco médicos detenidos por razones políticas

20-01-26.-El presidente de la Federación Médica Venezolana (FVM), Douglas León Natera, exigió este lunes 19 de enero al Gobierno venezolano la libertad de los médicos que se encuentran detenidos por presuntas razones políticas.León Natera publicó un comunicado en el que recuerda que son cinco los galenos que se encuentran encarcelados en el país.Jorge Yéspica, detenido en noviembre de 2024 y trasladado al Centro Penitenciario de Aragua, en la población de Tocorón.Pedro Fernández detenido en octubre de 2025 en el Estado Mérida y trasladado a la cárcel de Yare, en el Estado Miranda.Juan Torres y su esposa Elizabeth Rodríguez detenidos en el Estado Trujillo en septiembre de 2025 y trasladados a la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, unidad élite de la Guardia Nacional, en El Paraíso.Enrique Ferreira detenido en julio de 2025 en el Estado Lara y trasladado a la prisión de Tocuyito, en el Estado Carabobo.Cabe destacar que la organización Foro Penal, quien se encarga de contabilizar las excarcelaciones en el país, hasta la fecha ha verificado 143 presos políticos liberados, con medidas cautelares, de los más de 800 registrados a final de 2025.