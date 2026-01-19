Decretan estado de sitio en Guatemala tras ola de violencia de pandillas

Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala Credito: Web

19 de enero de 2026.- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó el domingo el estado de sitio en todo el país durante 30 días tras una ola de violencia atribuida a pandillas que ha dejado nueve muertos, incluidos policías y un presunto sicario.



El mandatario anunció la medida en cadena nacional, luego de que en la víspera fueran asesinados ocho agentes de la Policía Nacional Civil en ataques reportados en distintos puntos de Ciudad de Guatemala, presuntamente coordinados por pandilleros.



Este decreto permite a las autoridades la detención de cualquier persona sin necesidad de un mandamiento judicial, con el objetivo de garantizar la seguridad contra el terrorismo o actividades rebeldes. También prohíbe las reuniones o manifestaciones.



Arévalo aseguró que «no permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala», y añadió que la estrategia «contra los criminales está teniendo éxito», por ello «están desesperados». Enfatizó que «no negociamos con criminales ni toleramos acciones terroristas».



El jefe de Estado explicó que grupos criminales decidieron amotinarse el pasado sábado en varias cárceles y, «en represalia a los exitosos operativos» para retomar el control de las prisiones, los pandilleros atacaron a las fuerzas de seguridad.



Además, indicó que el estado de sitio no alterará la «vida cotidiana» ni la «movilidad de la población», más allá de la suspensión de la jornada educativa programada para este lunes en el sector privado y público.



Por su parte, el ministro de Gobernación, Marco Villeda, informó inicialmente que siete policías fueron asesinados, cifra que luego fue elevada a nueve, entre ellos dos mujeres. Se suman dos agentes heridos en la zona norte de la capital del país.



Villeda también detalló que siete pandilleros fueron detenidos y uno murió durante enfrentamientos.



La escalada de violencia ocurrió tras los motines reportados el sábado en varias cárceles, incluyendo en el centro penitenciario de máxima seguridad Renovación I, ubicado a 50 kilómetros al sur de la capital.



Las fuerzas de seguridad, junto con el ejército, retomaron el control total de las prisiones y liberaron a los agentes del Sistema Penitenciario que habían sido tomados como rehenes.