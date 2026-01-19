Colombia: Condenan a 40 años de prisión a exjefe paramilitar Salvatore Mancuso

Salvatore Mancuso

19 de enero de 2026.- El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso fue condenado a 40 años de prisión tras ser culpable de 117 hechos delictivos contra la población Wayúu y otras comunidades de La Guajira (norte), informó hoy aquí la Fiscalía General de Colombia.



La sentencia fue emitida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla tras el análisis de hechos ocurridos entre 2002 y 2006.



La entidad judicial concluyó que “hombres del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, adscrito al Bloque Norte de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), siguiendo los lineamientos definidos por los cabecillas, entre estos Mancuso, perpetraron homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, casos de violencia basada en género y otras conductas ilícitas”.



Al imputado se le atribuyó la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en Uribia (La Guajira), el 10 de octubre de 2003, resultado de la cual varios indígenas Wayúu fueron golpeados y maltratados durante cuatro horas.



Además, les destruyeron y hurtaron artículos simbólicos de su cultura como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, bienes que eran su medio de subsistencia y también perpetraron el homicidio de dos indígenas el 17 de marzo de 2002, en la ranchería Kepischon, en Uribia, señaló la comunicación de la Fiscalía.



Sostuvo asimismo la fuente que el Frente Contrainsurgencia Wayuu fue creado en marzo de 2002 y permitió a las AUC extender sus acciones armadas a los sectores comprendidos entre las zonas media, alta, noroccidental y nororiental de La Guajira, localizadas en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.



Por todo lo anteriormente expuesto, la sentencia reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas Wayúu presentes en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en Uribia; y Matitas en Riohacha (La Guajira).



Mancuso fue condenado a 40 años de prisión, con multa equivalente a unos 14 millones de dólares e inhabilidad para ejercer cargos públicos por idéntico periodo, con la alternativa de ocho años de prisión, según los parámetros de la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), y el compromiso de atender las obligaciones impuestas en la sentencia.



El exjefe paramilitar fue designado en 2023 como gestor de paz por el presidente, Gustavo Petro, con el fin de que contribuyera a la verdad del paramilitarismo y sus alianzas con las estructuras de poder en el país a finales del pasado siglo y principios de este.



Mancuso arribó a Colombia en 2024 procedente de Estados Unidos, adonde fue extraditado en 2008 y tras cumplir una pena de unos 16 años por delitos asociados al narcotráfico. En mayo de año pasado, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá levantó las 57 órdenes de captura existentes contra él, con lo cual quedó en libertad.