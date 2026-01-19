SERVICIO PUBLICO: Publicación de Cartel sobre corrección de documentación de una adolescente

Atención a solicitud de Servicio Público respecto a la corrección de documentación de una adolescente:

Ha llegado a nuestra redacción una solicitud de Servicio Público mediante la petición de una publicación requerida por un ente judicial de Estado para solucionar un problema de corrección de la documentación de una adolescente, con la cual nos disponemos a colaborar.

En carta dirigida a Aporrea.org se expone que... Reciban mi saludo fraterno ante todo.

"Por medio de la presente quiero solicitar su apoyo para publicar en su portal de noticias y opiniones la siguiente información, a modo de Servicio Público, referente a una corrección de documentación de una adolescente quien no ha podido gestionar sus documentos de identidad debido a un error en la cédula de identidad de su madre en el acta de nacimiento, acarreando que hasta la fecha no pueda acceder a su documento de identidad. La solicitud que hace el Ente Gubernamental Circuito Cuarto de Justicia de Niños Niñas y Adolescentes con competencia Nacional, es que la misma sea publicada en medios de comunicación o difusión, sin embargo el costo del mismo en medios comunes es de hasta 60$, monto que la joven no posee. Por lo cual recurrimos a ustedes, teniendo en cuenta que son un portal de comunicación que cuenta con reconocimiento nacional e internacional. Adjuntamos el documento que debe ser publicado y la carta pública del texto que debe acompañarlo. Agradeciendo de antemano su atención y apoyo."

Seguidamente los detalles

Caracas 19 de enero de 2026.

A quien pueda Interesar:

Quién suscribe, yo ... (nombre omitido tomando en cuenta el Art. 65 LOPNNA) ...en mi condición de afectada hago de conocimiento público y de las partes interesadas, organismos gubernamentales, entes privados y a la sociedad en general, sobre la situación que enfrento respecto a un error en la publicación de mi partida de nacimiento que ha acarreado inconvenientes en mi identidad legal hasta la fecha.

Adjunto RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, emitida por el ente correspondiente, TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACIÓN, DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES, DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, Y NACIONAL DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL; que avala los datos referidos a mis padres, ambos venezolanos, quienes demandan la atención inmediata ante las autoridades Nacionales, para poder corregir y resolver mi situación de identidad y legalidad, y yo pueda obtener mi cédula de identidad como corresponde por derecho de Nacimiento en la República Bolivariana de Venezuela.

DOCUMENTO A PUBLICAR: