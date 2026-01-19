Histórica renegociación de la deuda venezolana se podría reiniciar este año

Un grupo de tenedores de bonos venezolanos por un monto de US$60.000 millones han comenzado a buscar asesoría financiera para comenzar a pactar una renegociación, según Bloomberg.

La mayor influencia de Estados Unidos en Venezuela y posibles flexibilizaciones de sanciones abren la posibilidad de que se reinicie el complicado proceso de reestructuración de la deuda externa del país, cuyo saldo total se estima en alrededor de 170.000 millones de dólares.

Según cálculos recientes, la deuda pública venezolana sería equivalente a 193% del PIB estimado de 2025, según Oxford Economics. El dato más reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ubica los pasivos totales de la república -deuda interna y externa- en 197.000 millones de dólares.

En este sentido, un grupo de tenedores bonos de Venezuela busca contratar a un asesor financiero para avanzar en una eventual reestructuración de las acreencias en títulos, las cuales se estiman en 60.000 millones de dólares, según fuentes familiarizadas con el asunto, citadas por Bloomberg Línea.

El Comité de Acreedores de Venezuela comenzó a escuchar propuestas esta semana de varios asesores, entre ellos Houlihan Lokey y Ankura Consulting Group LLC, dijeron las fuentes. El grupo podría tomar una decisión tan pronto como en los próximos días, según una de las personas.

El comité, un grupo de tenedores de bonos que incluye a Fidelity Management & Research Company LLC, Morgan Stanley Investment Management y Greylock Capital Management, dijo la semana pasada que está listo para iniciar conversaciones de reestructuración de la deuda, una vez que reciba autorización.

Los precios de los bonos del Gobierno y de las petroleras estatales -en mora desde 2017- subieron este mes a medida que las perspectivas de una reestructuración de la deuda cobraban fuerza después de que EE.UU. extranjera del país al presidente Nicolás Maduro.

La mandatria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha señalado su disposición a cooperar con Trump en un plan para aumentar la producción de petróleo y estabilizar la economía.

Los pagarés soberanos con vencimiento en 2027 han subido a unos 41 centavos de dólar desde alrededor de 33 centavos antes de la destitución de Maduro, según los datos indicativos de precios recopilados por Bloomberg.

La política condiciona el proceso

Aunque los tenedores de bonos se han mostrado optimistas de que las negociaciones puedan llevarse a cabo tan pronto como este año; no obstante, el calendario de cualquier proceso depende en gran medida de la política.

Venezuela sigue bajo sanciones económicas estadounidenses que le prohíben acceder a los mercados de capitales, un paso crítico en cualquier reestructuración. Y el plan de Trump de impulsar la inversión petrolera en el país fue recibido con cautela por los principales ejecutivos del sector energético.

Si se tienen en cuenta los intereses vencidos de la nación sobre los bonos, préstamos y otras obligaciones, su deuda total se estima en unos US$170.000 millones, lo que significa que sería una de las mayores reestructuraciones en décadas.