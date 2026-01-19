El mundo vivió un "aumento alarmante" del recurso a la pena capital en 2025, denuncia la ONU

El alto comisario de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. Credito: Agencias

El mundo vivió un "aumento alarmante" del recurso a la pena capital en 2025, denunció este lunes el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien manifestó su preocupación por la situación en Irán, Arabia Saudita y Estados Unidos.

"Aunque la tendencia mundial general sigue evolucionando hacia la abolición universal de la pena de muerte, el número de ejecuciones aumentó considerablemente en 2025, debido principalmente a un incremento significativo en un pequeño número de Estados que la mantienen", advirtió Volker Türk en un comunicado publicado en Ginebra.

"Mi oficina observó un aumento alarmante en el uso de la pena capital en 2025, en particular en delitos que no cumplen el criterio de 'delitos más graves' exigido por el derecho internacional", declaró.

En Irán, donde al menos 1.500 personas habrían sido ejecutadas en 2025, según Türk, "la magnitud y el ritmo de las ejecuciones apuntan a un recurso sistemático a la pena capital como herramienta de intimidación del Estado".

En Arabia Saudita, al menos 356 personas, entre ellas dos menores, habrían sido ejecutadas en 2025, lo que "supera el anterior récord de 2024", indicó.

En Estados Unidos tuvieron lugar 47 ejecuciones en 2025, la cifra más alta en 16 años, detalló el Alto Comisionado.

En el comunicado, Türk mencionó asimismo a Afganistán -donde continuaron las ejecuciones públicas-, Somalia (24 ajusticiados) y Singapur (17).

En cuanto a China y Corea del Norte, "el recurso a la pena de muerte sigue siendo opaco, lo que complica la obtención de cifras precisas".

También mencionó a Israel, donde existe una propuesta legislativa para instaurar "la pena de muerte a terroristas", y que está diseñada para aplicarse a palestinos condenados por atentados antiisraelíes.

"La pena de muerte no es una herramienta eficaz para combatir la delincuencia y puede conducir a la ejecución de personas inocentes", insistió Türk.

También hizo un llamado a todos los Estados que mantienen la pena de muerte para que "establezcan una moratoria inmediata de las ejecuciones, conmutando todas las condenas a muerte existentes y avanzando hacia su abolición total".