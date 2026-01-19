Venezuela presente en la XIII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Turismo

Caracas, 19 de enero de 2026. - La ministra del Poder Popular para el Turismo Leticia Gómez, junto a la embajadora en España, Gladys Gutiérrez, participa en la XIII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Turismo, que se lleva a cabo en el Parador de Alcalá de Henares, en Madrid. La delegación venezolana dice presente en este espacio de diálogo, para fortalecer la cooperación y avanzar en una agenda común que beneficie a los pueblos, informó Prensa Mintur.

La apertura oficial de la conferencia estuvo a cargo de la Secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau y el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, quienes destacaron la importancia de esta plataforma de debate que permite avanzar en proyectos que favorezcan la economía global y los mercados emergentes. En esta cita, la titular del turismo nacional agradeció en nombre del Gobierno Bolivariano la invitación, que reafirma el compromiso con un turismo sostenible y sustentable.

Gómez explicó que estos encuentros impulsan el desarrollo del sector a través del talento humano, la transformación social y digital, cimentada en pilares ambientales, sociales y económicos. "Esto sólo pueden sostenerse sobre el respeto a la soberanía de los pueblos", afirmó.

Hacia un turismo más sostenible

Durante su participación, la Ministra reafirmó el compromiso del Ejecutivo Nacional, con un modelo turístico que trasciende lo comercial para convertirla en una actividad inclusiva y comunitaria. En este contexto Gómez resaltó que el producto Venezuela brinda una oferta multidestino que fusiona la experiencia y oportunidades de inversión.

Como antesala a la Feria Internacional de Turismo de España, que se celebra del 21 al 25 de enero, la representación del Ministerio de Turismo afianza la diplomacia de paz y unión para continuar diversificando el desarrollo integral y patrimonial.